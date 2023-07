La temporada 2023 ha significado para Miguel Trauco un nuevo comienzo deportivo. Tras un 2022 complicado en Francia, el lateral izquierdo de la Selección Peruana llegó a San José Earthquakes, donde halló un lugar propicio para continuar con su carrera y hoy es titular indiscutible (a la fecha suma 16 partidos, dos goles y 1,180 minutos en campo). Sin duda, un buen momento en la MLS, que no lo aleja de su más grande anhelo: vestir la camiseta de Universitario de Deportes otra vez.

Así lo dio a conocer el lateral izquierdo nacional en diálogo con L1 Radio, donde contó que desearía volver al elenco ‘merengue’, aunque de momento mantiene contrato con el cuadro californiano. “Me gustaría volver a Universitario, pero tengo contrato hasta diciembre de este año, con opción a renovación. Eso escapa de mis manos. Me gustaría, encantaría, volver a Universitario”, indicó.

Eso sí, pese a las críticas que escuchó de la liga estadounidense, el defensa peruano se llevó una grata noticia al disputarla. “La MLS me sorprendió bastante. La prensa dice que a qué liga va, pero vine aquí y trabajo el doble. Hago gimnasio, es bastante físico e intenso. Tienes que trabajar porque si no te pasa factura”, comentó.

Respecto a la Selección Peruana y la llegada de Juan Reynoso, confesó que el ‘profe’ tiene un estilo de trabajo arduo, el cual sabe que ayudará al plantel para futuros partidos. “Reynoso porque tiene trabajos intensos y está innovando. Espero que le vaya muy bien con el equipo. Trabaja muy bien en la selección peruana”, comentó.

Otro de los puntos que fue consultado fue sobre sus compañeros de la ‘bicolor’. En el caso de Paolo Guerrero, precisó que el delantero nacional se encuentra bien y presto para la exigencia que supone estar en una selección. “Me sorprende que critiquen mucho a Paolo -en verdad lo digo-. Se nota que está en un gran nivel y en Perú ya lo están retirando. Hay que escucharlo. Me molesta que traten de señalar a uno”, dijo indignado.

También comentó el caso de Christian Cueva, a quien vio hace poco. “Por el momento que pasa, le afecta, tal vez no está con mucha confianza. Espero que vuelva a recuperar su fútbol que necesitamos nosotros”, precisó Trauco. Eso sí, si de elogios se trata, todos se los llevó Bryan Reyna: “Me encanta como juega. Me gusta también Joao Grimaldo, pero no he jugado con él todavía”.





