Corinthians logró una estrecha victoria sobre Universitario de Deportes en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2023, con un gol de Felipe Augusto. Ahora, el equipo brasileño se lleva una ventaja para el próximo enfrentamiento que se llevará a cabo el martes 18 de julio, en el estadio Monumental de Lima. Sin embargo, el entrenador Vanderlei Luxemburgo expresó su preocupación, en una conferencia de prensa tras el primer duelo, debido a la emergencia sanitaria de Guillain-Barré que afecta a Perú.

El DT brasileño comunicó su inquietud por un aspecto que va más allá del ámbito futbolístico. Manifestó que había tenido la oportunidad de visitar la capital peruana y describió la belleza del lugar. Sin embargo, hizo hincapié en que, sin importar el país, un brote es un brote y una pandemia es una pandemia.

“Es un país hermano, he estado en Perú, en Lima, es muy lindo ir allá. Pero independientemente del país, un brote es un brote, una pandemia es una pandemia. El Gobierno decretó un brote y esto hay que respetarlo. No somos conejillos de Indias”, señaló el estratega.

“Los profesionales de la prensa ya no van allí y ¿Quién se hará cargo de nosotros? ¿Y si nos contaminamos? Hay un decreto federal del Ministerio de Salud, que dice que hay un brote. Eso hay que respetarlo”, agregó.

Además, el técnico del ‘Timao’ planteó la posibilidad de cambiar la sede del partido debido a su percepción de que el problema es extremadamente serio. Aunque expresó su deseo de no dejar de jugar en Perú, destacó la importancia de actuar con responsabilidad y planteó la posibilidad de mudar el encuentro a otro país.

“Es un problema muy serio. No queremos dejar de jugar en Perú, pero este momento requiere responsabilidad, por eso no nos arriesgamos. ¿Por qué no mudarse a un país que no tenga ningún problema? Esto es muy grave. ¿Tiene que pasar una muerte para que la gente que dirige el fútbol tenga responsabilidad? ¿Exponer al equipo? Hay muchas decisiones que no se toman con coherencia”, concluyó.

Fossati se pronunció sobre la detención del preparador físico de la ‘U’ en Brasil

Universitario de Deportes llegó esta mañana a nuestro país luego de caer en el primer round y con incertidumbre tras la detención del preparador físico Sebastián Avellino, quien fue acusado de racismo en el Neo Química Arena. En medio de todo este panorama, Jorge Fossati se pronunció.

En diálogo con el medio uruguayo Sport 890, el estratega del cuadro ‘merengue’ explicó que “cuando nos íbamos del partido -una vez terminado-, un policía le dice al ‘profe’ Avellino que espere un poco. Me toma por sorpresa la situación, voy para atrás y me explica el policía que hizo gestos racistas”. Pero, ¿qué fue lo que exactamente pasó?

De acuerdo con el DT charrúa, “había hinchas de Corinthians detrás de la zona de calentamiento, en una tribuna sin protección que se tiraban de ‘guapos’, escupiendo y haciendo ademanes. Avellino abre los brazos y se toca el pecho como diciendo ‘por qué a nosotros, no seas malo’”.

Esto llevó a que los propios aficionados acusen al PF de supuestos actos racistas y se proceda a la detención y denuncia del miembro del comando técnico. “Lo último que recibí del ‘profe’ es que quedó retenido en Brasil. Se hizo lugar a denuncias de cuatro o cinco maulas de la tribuna, más un recogepelotas de 30 años, que dio ‘manija’”, indicó.

“Al policía le digo puede ser cualquier otro menos él [Avellino] y quien no lo conoce al ‘profe’ se da cuenta de lo humano y profesional que es”, manifestó Fossati, quien también enfatizó que, al revisar las cámaras del estadio, estas “no mostraron nada”.

