Según informó L'Équipe, el último lunes, Cristian Benavente no se encontraba en la lista de 28 jugadores de Nantes para el reinicio de los entrenamientos. Uno de los motivos era que su préstamo culmina a fin de mes (pertenece al Pyramids egipcio). Sin embargo, no sería el único compatriota sin ser tomado en cuenta por el DT Christian Gourcuff. Sucede que Percy Prado trabajaría con la reserva desde el próximo lunes, ya que no inició los primeros trabajos con el plantel de profesionales.

Ahora, ¿qué detalle se debe tomar en cuenta? Si bien la competencia de Percy Prado en Nantes es con Fabio y Appia por la banda derecha, se sabe que el segundo viene con una lesión. Eso haría que el estratega Gourcuff le brinde una alternativa en el primer equipo de Nantes. Ojo, el defensor a lo largo de la temporada ya sumó cuatro partidos y 197 minutos. Incluso eso le permitió que desde la Videna pongan atención en su desempeño.

“Vimos jugar a Percy Prado. Es un jugador que tiene muchas condiciones, sin duda alguna, pero debe buscar tener más continuidad en su equipo para seguir creciendo”, llegó a decir en su momento Néstor Bonillo, preparador físico de la Selección Peruana.

¿Cómo va la situación del ‘Chaval'?

Tomando en cuenta que Cristian Benavente no seguirá en Nantes, ¿su regreso al Pyramids egipcio es un hecho? No necesariamente. En Depor conversamos con Hady El-Medany, periodista del portal Yallakora, quien nos confesó: “Es posible que pueda regresar, pero lo más seguro es que sea hasta que encuentren una oferta para él, el club tiene jugadores extranjeros y también la nueva política salarial no encaja con Benavente. Es muy poco probable que juegue en el equipo por el presupuesto del club”.

Veremos qué ocurre en los próximos días con el ‘Chaval’ y, por supuesto, con Percy Prado, quien al parecer aún tiene un aire más para seguir corriendo por la banda derecha de Nantes.

