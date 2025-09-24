En medio de un intento de resarcir los incómodos momentos que vivió siendo entrenador en el país, Nolberto Solano dejó todo para formar parte de un proyecto de trabajo a muy largo plazo con la Selección de Pakistán. Si bien, no ha tenido actividad oficial con el equipo mayor, uno de sus principales restos para iniciar era llevar las riendas del equipo Sub-23. Lastimosamente, para él, esta situación tampoco ha dado buenos frutos en cuanto a los resultados que necesitaba para mantenerse en competencia.

Al mando de este equipo, ‘Ñol’ logró hacer su debut en la Copa Asia U23, con la consigna de superar la primera fase de clasificación con todos los países que conforman la AFC. Pero solo terminó consiguiendo ser uno de los peores equipos del torneo pues en 3 partidos disputados, de todos los posibles, solo consiguió derrotas.

Los ‘halcones’ terminaron en la última posición con una diferencia de goles considerablemente negativa (-9), un inicio complicado para el técnico peruano en su nuevo cargo donde se tuvo que enfrentar a países como Irak, Camboya y Omán, todos de las mismas categorías.

Si bien fue un debut con cero resultados, la Federación Pakistaní ha mantenido su respaldo pues ya sabía de la dificultad que podría afrontar el peruano, recordando que en dicho país no existe el fútbol de manera profesional. De hecho, esa es una de las cosas que más resaltó Solano en una reciente entrevista donde quiso defenderse ante las críticas.

Nolberto Solano habló sobre el duro reto de dirigir a la Selección de Pakistán. (Foto: Getty Images)

“No hay una liga profesional, hay competencias amateurs y de ahí sacan chicos para representar la Sub-17 y la Sub-20, ya que es una obligación de la FIFA para participar de la Selección mayor. Acá hay que empezar a trabajar, el deporte no tiene popularidad y los hinchas salen con los resultados, eso tomara un poco de tiempo. al no tener competencia hay mucha falencia”, comentó al programa En 3 Toques.

Hablando sobre el respaldo que le ha dado la dirigencia, fue claro en que desde un principio ya conocían la realidad del fútbol que manejaba, por eso se siente con la plena tranquilidad de mantenerse aún con el objetivo de seguir formando talentos para un futuro trabajo mejor con la Selección Absoluta.

“Nosotros entendemos la carrera. Acá el presidente sabe dónde estamos y sabe cuál es la situación. Eso es tranquilidad para seguir trabajando. A mí no me consumen las cosas. Siempre he mantenido un perfil donde lo bueno ni lo malo me afecta. Yo me preocuparía el día que no voy a entrenar o no hay una respuesta. Dentro del corto tiempo sí ha habido una”, continuó

Nolberto Solano recibe gesto cultural en Pakistán (Foto: @Muneeb Farrukh)

Por supuesto, teniendo en cuenta todas las dificultades -incluso en lo anímico- fue claro que no está quejándose o intentando justificar los malos resultados por todos esos baches, pero si dar a conocer la realidad del fútbol pakistaní donde incluso los jóvenes que visten la camiseta de la selección, no lo sienten con el mismo interés con lo que lo sentiría quizá un futbolista peruano.

“No estoy para victimizarme, el tiempo lo dirá todo. Siempre autocrítica y el destino dirá. A todos no le podemos gustar, es parte de eso. Hoy en día, en dos segundos, sale todo en el teléfono. Si el entrenador, la gente cercana y la gente que te quiere te llama la atención a esos hay que escuchar. Lo bueno y lo negativo te fortalece”, zanjó.

