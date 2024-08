Por más delanteros que le traigan para darle competencia, Hernán Barcos continúa demostrando que con para dimensionarlo no hay que ver los calendarios que lleva encima, sino la calidad con la que resuelve para salvar a Alianza Lima de cualquier apuro. Y no se trata de hoy, sino desde que llegó a nuestro país en el 2021 y no paró hasta consagrarse bicampeón nacional (2021 y 2022). Esta tarde volvió a hacerse cargo de las tareas en tienda blanquiazul, despachándose con un doblete en el triunfo por 3-1 sobre Comerciantes Unidos en Cajabamba.

Luego del pitazo final, el delantero de 40 años conversó con L1 MAX y explicó su sentir tras volver a ser clave para darle los tres puntos a los suyos. “Feliz por la victoria, los goles siempre son importantes, pero la victoria es del grupo. Es una plaza difícil, un viaje difícil, una semana difícil para nosotros también, pero conseguimos dos resultados importantísimos para lo que viene”, manifestó el máximo goleador extranjero de Alianza Lima.

Barcos sabe que después de la salida de Alejandro Restrepo, en la interna del conjunto ‘íntimo’ tienen que hacerse cargo los más experimentados, pues solo así podrán sortear este mal momento. La tabla de posiciones los tiene como líderes momentáneos, a la espera de lo que puedan hacer mañana Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Melgar. “Ahí se ve la unión del grupo, en los momentos difíciles. Estamos contentos con estas dos victorias y hoy con contundencia”, agregó.

Por ahora Diego Ortiz se está haciendo cargo de Alianza Lima de manera interina, pero lo más seguro es que en los próximos días haya novedades desde La Victoria, no sin antes resolver el asunto legal con Cristian Díaz. Más allá de eso, el cordobés le dará su respaldo a quien le toque asumir este fierro caliente. “Es importante tener a alguien, hoy tenemos a Diego que nos está ayudando. Esperemos que la semana que viene llegue un nuevo comando técnico. El que venga bienvenido sea”, añadió.

De vuelta al compromiso, Barcos le dio un valor importante al hecho de ganar en Cajabamba, por la complejidad que supone jugar en una ciudad de altura como y porque Comerciantes Unidos también estaba con la necesidad de imponerse en casa. “Sabíamos de la importancia de este partido. En la altura nos ha costado, pero para salir campeón hay que ganar en todos lados”, acotó.

Finalmente, Hernán Barcos elogió a Matías Succar y Gonzalo Aguirre, quienes debutaron oficialmente con Alianza Lima y buscarán ser un aporte importante en esta etapa de la campaña, donde poco a poco el Torneo Clausura comenzará a hacerse más reñido con el correr de las jornadas. “Feliz, son jugadores jóvenes con mucho potencial y que ayuden a Alianza que para eso los trajeron”, puntualizó. El ‘Pirata’ anda con la mecha encendida y ya lleva 15 goles en el 2024, divididos en 13 por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores. En La Victoria lo necesitan así hasta fin de año.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de este partido en Cajabamba, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana, cuando recibe a ADT por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:10 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.

Veremos si para la próxima fecha los blanquiazules ya tienen nuevo entrenador, pues por ahora Diego Ortiz sigue siendo el técnico interino. Mientras el área legal resuelve el lío con Cristian Díaz, Rafael Medina, gerente general del club, clarificó el panorama. “Sobre el tema de Díaz, eso lo ve el área legal y asesores. Es lo único que puedo decir al momento. Nosotros estamos a punto de darte la información correcta y coherente, el nuevo entrenador se dirá en dos a tres días. Buscamos lo mejor para Alianza Lima. Buscamos perfil de continuidad”, comentó el directivo en una entrevista con L1 MAX.





