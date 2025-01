Oliver Sonne llegó a Burnley como una de las principales incorporaciones de este mercado invernal y las expectativas por verlo en acción siguen creciendo. Sin embargo, cuando se esperaba que tuviera minutos este sábado en el partido frente al Blackburn Rovers, finalmente quedó fuera de la convocatoria y tendrá que esperar un poco más para estrenarse en el fútbol inglés.

Los ‘Vinotintos’ afrontarán una nueva edición del Derbi del este de Lancashire, cuando visiten a los ‘Rovers’ en Ewood Park por la jornada 26 de la Championship 2024-25. Si bien Sonne ya tuvo sus primeras sesiones de entrenamiento con su nuevo club, el comando técnico de Scott Parker consideró que todavía no es el momento para que entre en acción y deberá ser paciente para entrar al rectángulo verde.

Burnley marcha segundo en la tabla de posiciones de la Segunda División de Inglaterra y este cruce con Blackburn Rovers será crucial para que pueda afirmarse en zona de ascenso directo a la Premier League. Con 49 puntos en 25 partidos disputados, el cuadro del ‘Vikingo’ es uno de los favoritos para coger un boleto a la máxima categoría del balompié inglés. Por ahora el liderato está en manos del Leeds United, primero con 52 unidades.

Oliver Sonne firmó por el Burnley hasta mediados del 2029. (Foto: Burnley)

El contrato de Oliver Sonne con Burnley es hasta mediados del 2029, lo que habla de un proyecto a largo plazo en donde se contempla volver a la Premier League para mantenerse por varios años. En una de sus primera declaraciones como futbolista de los ‘Clarets’, el lateral nacional se refirió a sus objetivos en esta nueva etapa de su carrera y el hambre de gloria que tiene al llegar a Inglaterra.

“Veo un entorno aquí en el que puedo desarrollarme como persona y como jugador, para conseguir unos años realmente buenos siendo uno de los jugadores principales del equipo, marcando goles y consiguiendo asistencias. La ambición es volver a la Premier League y lucharé para que eso suceda”, manifestó en diálogo con los medios oficiales del club.

Asimismo, el jugador de 24 años se convenció de llegar al Burnley gracias al interés constante que mostraron por ficharlo. “La principal es que es un club enorme con grandes ambiciones. Sentí su interés ya en verano cuando preguntaron por mí y volvieron en esta ventana. Sentí todo el amor y las ambiciones que tienen por mí, y lo comprobé”, aseveró.

Oliver Sonne está viviendo su primera experiencia fuera de Dinamarca. (Foto: Burnley)

¿Cuándo debutaría Oliver Sonne con el Burnley?

Ya van dos partidos en donde Oliver Sonne se queda fuera de la convocatoria y no puede hacer su estreno con el Burnley: no estuvo frente al Stoke City ni ante Blackburn Rovers, ambos por la Championship. En ese sentido, se espera que pueda debutar el próximo sábado 11 de enero, cuando su equipo visite al Reading por la tercera ronda de la FA Cup. El encuentro está pactado para las 10:00 a.m. y se disputará en el Madejski Stadium.

Si bien todavía es muy prematuro para verlo como titular, Scott Parker sabrá cómo llevarlo para sacar su máximo potencial. Otra opción es que Sonne pueda tener minutos el viernes 17 de este mes, cuando Burnley reciba al Sunderland por la fecha 27 de la Championship. Este cruce está programado para las 3:00 p.m. y tendrá lugar en Turf Moor.





