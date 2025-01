Viene siendo un fin de semana muy movido para Alianza Lima en el mercado de pases. El plantel de Néstor Gorosito todavía no está cerrado y los próximos días serán cruciales para conocer a todas las armas con las que afrontará la temporada 2025. Así pues, la ofensiva blanquiazul está cerca de sumar a un nuevo elemento luego de que progresaran las negociaciones con Lucas Cano, delantero que durante la campaña pasada militó en las filas de Sport Huancayo.

Las tratativas entre Alianza Lima y la agencia de representación del delantero no viene desde ahora, sino desde finales de diciembre. Según informó Depor en su momento, el argentino estuvo bajo análisis del área deportiva y solo restaban detalles para que iniciaran las conversaciones preliminares. De esta manera, convencidos de lo que puede aportarle a Gorosito, la propuesta formal ya está en manos del atacante.

Por otro lado, Marcello Merizalde, periodista de A Presión, dio a conocer que las conversaciones entre ambas partes van por buen camino y hay predisposición para que se llegue a un acuerdo final lo más pronto posible. Ojo, esto no es definitivo y dependerá de que el entorno de Lucas Cano quede convencido con la propuesta económica que le ofrece el cuadro victoriano.

Lucas Cano también tuvo una propuesta de Arabia Saudita a mediados del 2024. (Foto: Liga 1)

Cano disputó 33 partidos con Sport Huancayo durante la temporada 2024, siendo 32 de ellos por la Liga 1 y uno por la Copa Sudamericana. En total marcó 16 tantos y fue el cuarto máximo artillero del campeonato local, solo por detrás de Jarlín Quintero (17), Carlos Garcés (19) y Martín Cauteruccio (35). El hecho de que esté adaptado a ciudades de altitud lo hace un elemento atractivo para Alianza Lima.

La Liga 1 2025 tendrá a 11 clubes con sedes en ciudades con más de 2000 metros sobre el nivel del mar, lo que lleva a que los ‘Íntimos’ tengan en su plantilla a futbolistas que puedan rendir bajo esas condiciones sin ningún problema. Veremos si finalmente se da la llegada de Lucas Cano a La Victoria, quien completaría la zona que quedó vacante tras las salidas de Cecilio Waterman y Pablo Sabbag.

Por ahora los delanteros que tiene Alianza Lima son Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Matías Succar y Víctor Guzmán. Un detalle no menor es que, a diferencia de la temporada pasada, en donde el sistema táctico le permitía a los blanquiazules utilizar a dos puntas, esta vez solo uno será el elegido por Néstor Gorosito. Los entrenamientos en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín serán claves para que el estratega argentino defina a su ‘9’ predilecto.

Néstor Gorosito firmó por Alianza Lima por toda la temporada 2025. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Alianza Lima y el fichaje caído

El pasado jueves Brian Farioli llegó a la capital para pasar por el procedimiento de rutina y ser oficializado como nuevo fichaje extranjero de Alianza Lima. Sin embargo, todo no salió como esperaban en La Victoria y finalmente esta contratación no se llevará a cabo: el volante no cumplió con los requerimientos en los exámenes médicos y el comando técnico prefirió prescindir de sus servicios.

Debido a que la recuperación de volante tardará más de lo esperado y en el cuadro blanquiazul lo necesitan listo desde el primer día, en el área deportiva tomaron la decisión de no concretar su incorporación. Farioli había sido un pedido expresión de Néstor Gorosito, pues ya lo conocía tras haberlo dirigido durante su paso por Colón de Santa Fe. En Alianza Lima ya trabajan en un plan B para buscar a otro mediocampista.





