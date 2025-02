Llamado a ser uno de los líderes de la selección en el futuro, Oliver Sonne dejó su vida en Dinamarca para emprender un nuevo reto profesional en la segunda división del fútbol inglés con el Burnley. Fichado en enero de este año por el club del condado de Lancashire, el defensor peruano no ha tenido la participación que esperaba bajo la dirección de Scott Parker. Sin embargo, pese a los pocos minutos que ha sumado, el jugador de 24 años está lejos de rendirse y continúa trabajando duro para ganarse un lugar en el once titular, luego de haber reconocido el motivo por el que aún no ha sido capaz de consolidarse en la Championship.

En un diálogo con el equipo de prensa del Burney, Sonne se sinceró acerca de sus primeros meses en el club, con quienes solo ha disputado tres partidos de siete posibles, siendo titular en apenas dos de ellos. Sin duda, un número bastante bajo para todos los minutos que venía sumando en el Silkeborg IF de Dinamarca.

Ante este panorama, el peruano confesó que “en Burnley existe una competencia enorme’’, explicando que esta sería la razón principal por la que no ha podido consolidarse en el esquema de Scott Parker. Como bien se recordará, el lateral titular del equipo es Connor Roberts, quien cuenta con la total confianza del DT.

Cuestionado sobre la interna del Burnley, Sonne solo tuvo palabras de elogio al referirse al vestuario, aludiendo que fue fácil integrarse con sus compañeros debido a la calidad de personas que son. Asimismo, reveló que el capitán del equipo, Brown Hill, contribuyó a que su adaptación fuera ‘’realmente agradable’’.

“Es realmente muy agradable estar en Burnley, es un vestuario muy fácil para entrar y todas las personas son muy dulces y, sí, es realmente muy agradable integrarse y yo diría que los muchachos mayores que han estado aquí durante bastante tiempo son muy fáciles para conversar’’, expresó.

‘‘Brown Hill, como capitán, es un tipo realmente muy bueno para dar la bienvenida a las personas y asegurarse de que no necesites nada y luego sí, en general, es un equipo muy, muy bueno que tiene muchos jugadores buenos”, agregó el jugador de la Selección Peruana, para el canal de YouTube del Burnley.

Oliver Sonne, titular en la FA Cup

El Burnley, de la mano Oliver Sonne como titular, logró una ajustada pero valiosa victoria por 1-0 ante el Southampton en el St. Mary’s Stadium. Gracias a este resultado, los dirigidos por Scott Parker obtuvieron su boleto a los octavos de final de la FA Cup, manteniendo viva la ilusión de sus hinchas de lograr una histórica participación en uno de los torneos más importantes del país.

El héroe de esta jornada fue el extreño inglés Marcus Edwards, quien tuvo que esperar hasta el minuto 77 para que se pueda abrir el arco, pues durante los minutos anteriores no lograban concretar las jugadas de peligro que armaron. La anotación desató la euforia entre los hinchas visitantes, quienes celebraron con entusiasmo una victoria clave en una de las canchas más complicadas de Inglaterra.

Ahora, los ‘Vinotintos’ deberán cambiar rápidamente el chip y enfocarse en su próximo desafío por la Championship (Segunda División de Inglaterra). Este miércoles 12 de febrero recibirá al Hull City en casa, desde las 2:45 de la tarde (hora peruana). Donde por supuesto, se espera que Oliver Sonne vuelva a ser parte del equipo en un partido crucial por la lucha al ascenso a la Premier League.





