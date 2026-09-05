Oliver Sonne fue titular y protagonista en la agónica derrota del Burnley ante Bristol City. (Video: Viaplay / Foto: Getty Images)
Oliver Sonne fue titular y protagonista en la agónica derrota del Burnley ante Bristol City. (Video: Viaplay / Foto: Getty Images)

volvió a ser titular con el en la quinta jornada de la . El peruano tuvo una participación importante en el encuentro frente a Bristol City. El lateral generó la acción que terminó en el gol del conjunto local. Sin embargo, el Burnley no pudo sostener el resultado y terminó perdiendo por 2-1. La derrota llegó de manera agónica, con el tanto de Bristol City en los minutos finales. Con este resultado, el equipo de Sonne continúa sin ganar en el campeonato inglés. Burnley suma apenas dos puntos en cinco fechas y ocupa el último lugar de la tabla.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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