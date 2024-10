Bajo la ordenes de Jorge Fossati, los entrenamientos de la Selección Peruana se vienen realizando en la Videna con futbolistas del medio local, a la espera de que lleguen los del extranjero. Uno de los jugadores que llegará en un buen momento para esta fecha doble de las Eliminatorias y que es indiscutible en el once titular de su equipo es Oliver Sonne. En el último mes, el danés-peruano tuvo grandes actuaciones en el Silkeborg, donde es seguido de cerca por el comando de la Bicolor, que está al tanto de sus desempeños. El lateral derecho ya suma cinco asistencias y, recientemente, se reveló que fue elegido en el XI ideal de septiembre de la Superliga de Dinamarca. ¿Cuáles son sus números y qué actuaciones realizó para destacar entre los demás?

El último miércoles, la 3F Superliga dio a conocer el equipo ideal del mes de septiembre, y entre los once jugadores destacados figura el ‘Vikingo’, ocupando el puesto de lateral derecho. Su importancia en esa posición fue notable, ya que en el mes pasado realizó tres asistencias que se destacaron por su precisión. Además, aportó su velocidad en los momentos de ataque, superando a los rivales en el camino.

El futbolista de 23 años disputó con su equipo cuatro cruces de la liga danesa, donde fue titular en todos ellos. Consolidado en su puesto, Sonne brindó tres asistencias. Dos de ellas fueron en el emocionante empate 3-3 ante Brøndby, donde su desempeño desde el lado izquierdo fue fundamental. Además, volvió a ser clave con una asistencia en el último partido contra Lyngby (2-2), demostrando su proyección en el juego.

Oliver Sonne dio asistencia para el 1-1 de Silkeborg sobre Brøndby.

Un punto importante a mencionar es que, a pesar de haber jugado menos de la mitad de la temporada en Dinamarca, el representante nacional también suma dos goles, siendo fundamental tanto en la defensa como en la ofensiva de su equipo. Por otro lado, su reconocimiento no es nuevo, ya que anteriormente fue incluido en el equipo ideal tras haberlo logrado también en las fechas 3, 5 y 9.

Asistencia de Oliver Sonne para un gol más de Silkeborg.

Por otro lado, el gran momento de Oliver busca seguir ampliándose. Su próximo reto será el domingo 6 de octubre ante el Copenhague por la fecha 11 del torneo, programado para la 1:00 p.m. (hora de Perú), donde podría coincidir con Marcos López en el campo. Sin duda, este partido será muy seguido por el comando técnico en la Videna, ya que se enfrentarán dos peruanos con características similares.

Oliver Sonne dio asistencia en empate de Silkeborg ante Lyngby.

Es importante mencionar que, a lo largo de la temporada, el extremo derecho de Dinamarca fue confiado a Sonne por su director técnico, Morten Karlsen. El futbolista de la Bicolor, registra un promedio de 85 minutos por encuentro en los 9 duelos en los que estuvo presente. Además, contabilizó un gol y tuvo 2 ocasiones de fallidas. En términos colectivos, presenta un promedio de 68.9 toques, siendo parte del medio campo, su zona habitual, con 3.7 balones recuperados por choque y un total de 3.1 duelos ganados (58%).

Oliver Sonne fue elegido en el XI ideal de septiembre de la Superliga de Dinamarca.





¿Se meterá en el once de Fossati?

Si bien es cierto que el danés-peruano no es la opción A del ‘Nono’, su presente lo ha revitalizado ante el director técnico de la Bicolor. Para el duelo contra Uruguay, Marcos López fue citado, pero el lateral no podrá jugar en Lima al estar suspendido por un partido. La alternativa habitual en el puesto de carrilero izquierdo es Miguel Trauco, pero el jugador del Criciúma no fue convocado debido a que está saliendo de una lesión.

Aunque hay opciones como Paolo Reyna, Luis Advíncula estuvo en ese puesto como titular con Fossati, y también lo hizo Andy Polo bajo el mando de Juan Reynoso. Sin embargo, lo relevante sería que estén en la banda derecha y en ataque. Ahí es donde Oliver Sonne podría tener un papel importante, ya que registró minutos desempeñándose en esa posición con la Blanquirroja cuando jugó el amistoso contra Nicaragua en Matute.

Asimismo, previo a su primera convocatoria, comentó que no tendría ningún problema en jugar allí y que está trabajando para poder dominar con ambas piernas. Por otro lado, Oliver jugó más de 40′ contra Ecuador, ingresando por ‘Lucho’, quien presentó algunas complicaciones. A pesar de ser un duelo en una altura considerable, el lateral tuvo destacadas actuaciones, siendo importante a la hora del ataque.

Oliver Sonne sobre jugar con Perú por primera vez en la altura: "Tenemos que jugar con eso".





Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!





