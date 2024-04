La relación entre Renato Tapia y el Celta de Vigo parece estar llegando a sus capítulos finales. Lo que al principio del año parecía ser una inminente renovación, casi cuatro meses después ha tomado otro rumbo. Desde España se informa que el jugador está cerca de salir del club una vez finalice su contrato al término de esta temporada. Dada esta coyuntura, Depor conversó con dos hombres de prensa del conjunto gallego para conocer cuál es la situación real del volante de la Selección Peruana.

Jaime Conde del diario Faro de Vigo y Víctor López de TV Galicia coincidieron en que las negociaciones entre ambas partes no van por buen puerto. Esto se debe a que aunque Tapia empezó bien la temporada e incluso llegó a ganarse un lugar como titular, terminó perdiendo terreno en la escuadra celeste debido a una lesión. Hoy en día, los números de Tapia son buenos, pero no lo bastante como para cumplir con las exigencias que requiere su renovación, ya que no está a la par del presupuesto del club, aseguran ambos periodistas españoles.

Registros de Renato Tapia con Celta en la temporada 23-24

Estadísticas Registro Partidos Jugados 19 Titular 14 Minutos por partido 67′ Precisión de Pases: 76% Intercepciones por partido 0.9 Recuperaciones por partido 5.6 Duelos Ganados 61%

¿Por qué Renato Tapia no seguiría en Celta de Vigo?

Según lo que está ocurriendo actualmente, Jaime Conde afirmó que hay una demora en el proceso de renovación y que desde enero no se ha vuelto a tratar el tema entre el entorno de Tapia y el club gallego. Además, también consideró que la salida de Rafa Benítez pudo haber cambiado la visión del Celta con respecto a seguir con la renovación, ya que Claudio Giráldez, el nuevo DT, prefiere jugadores con características diferentes a las de Tapia.

“El proceso avanza lentamente. El club mantuvo la última conversación sobre la renovación de su contrato en enero, y desde entonces no ha habido novedades. Da la impresión de que las negociaciones están estancadas y conforme pasan las semanas, la posibilidad de que renueve su contrato con el Celta parece alejarse. El cambio de entrenador podría haber alterado el plan inicial del club para retenerlo en Vigo. Renato encajaba mejor en el estilo de juego de Rafa Benítez que en el de Claudio Giráldez, quien prefiere jugadores con un perfil más técnico en el centro del campo y con una buena salida de balón, especialmente los que actúan como defensas centrales.” , explicó.

¿Qué equipos están detrás de Renato Tapia?

Para Víctor López, todo este escenario alrededor de la renovación de Renato Tapia lo lleva a ser pesimista de que el volante nacional pueda seguir en el conjunto de Vigo. Más aún, sabiendo que hay clubes de LaLiga que están detrás del jugador y que saben que quedaría libre, lo cual sería un aliciente para poder contratarlo, ya que además de no ocupar plaza de extranjero, llegaría a coste cero.

“Cada día que pasa, tengo la sensación cada vez más fuerte de que es muy probable que Renato Tapia no continúe en Vigo. Hubo momentos en los que parecía muy cercana su renovación, pero el hecho de que los días pasen y aún no se haya cerrado no es una buena señal. El transcurso del tiempo no augura nada positivo, especialmente considerando el interés de varios equipos de LaLiga en el jugador peruano. Tengo entendido que Osasuna y Getafe están siguiéndolo de cerca. Al quedar libre, se vuelve aún más tentador ficharlo, lo que le permitiría firmar un contrato más beneficioso. El Celta sabe que tendrá que hacer un gran esfuerzo para asegurar su continuidad. Personalmente, soy pesimista respecto a la permanencia de Tapia en el Celta”, dijo.

Este medio pudo confirmar que Renato Tapia sí se encuentra en la lista de posibles fichajes de Osasuna y Getafe. En Pamplona, ya están buscando un sustituto ante una posible salida de Lucas Torro, pivote que ha estado siendo tentado por grandes equipos desde hace dos temporadas, no solo en España, sino también en Inglaterra e Italia. Por ahora, el Valencia es el club que muestra un mayor interés en contar con el volante. Por otro lado, en el Getafe, ocurre lo mismo, ya que Luis Milla ha estado siendo tentado por el Sevilla, lo que dejaría un hueco libre para un pivote en el equipo.

¿Renato Tapia ha hecho los méritos para seguir en el Celta?

Respecto a si Renato Tapia ha logrado convencer con sus actuaciones para alargar su travesía por el Celta de Vigo, Jaime Conde afirma que su etapa en Vigo ha sido muy irregular. “Al principio no jugó tras su pase frustrado al Lyon. Después, Benítez le dio minutos en el campo y se convirtió en pieza clave. Incluso fue capitán. Su lesión detuvo su progresión y con Giráldez tendrá menos oportunidades. Su lesión podría afectar las negociaciones de renovación. De hecho, el Celta negoció su traspaso el año pasado con el Olympique de Lyon y no parece estar dispuesto a mejorar su contrato. Entiendo que el jugador pretenderá recibir una remuneración más alta y es poco probable que el Celta le ofrezca lo mismo que podría obtener en otro club que no tenga que pagar por su traspaso, y además, que Tapia pueda recibir una prima por el mismo”.

“Por su parte, Víctor López indicó que Tapia ha demostrado méritos para quedarse en el Celta, pero que en su renovación pesa más el aspecto contractual. “Creo que Renato ha demostrado su valía para seguir en el Celta. En mi opinión, su renovación no se basa únicamente en su desempeño en el campo, sino en el coste asociado a su continuidad. Si no hubiera demostrado méritos, no habría equipos españoles interesados en él. Espero que pueda continuar en Vigo porque es un futbolista que ha mostrado compromiso con el club y cuenta con el aprecio de la afición”.

Renato Tapia es uno de los jugadores más queridos en Celta de Vigo. (Foto: EFE)

Cabe precisar que en Vigo empezaron a especular sobre las ausencias de Renato Tapia y su posible relación con su renovación. El entrenador Claudio Giráldez, en la previa del partido contra Alavés, habló ante la prensa para calmar las aguas: “Es un tema puramente físico, sin duda. Tiene ganas de entrenar y lo demuestra cada día, pero hay que tener cuidado con esa cicatriz”. Aunque quedan seis fechas por disputarse, es probable que Renato pueda volver a jugar. La próxima semana volverá a entrenar con el grupo y es muy probable que sea tomado en cuenta para las dos últimas fechas, lo que también alivia a Jorge Fossati en la Videna.

