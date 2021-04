A sus 37 años, el nombre de Paolo Guerrero sigue vigente en el fútbol sudamericano. A poco de terminar su vínculo con el Internacional de Porto Alegre, el jugador ya empieza a sonar en algunos clubes importantes del continente. Sin embargo, desde el círculo del atacante señalan que todavía no hay ningún movimiento, ni para salir del cuadro colorado, ni para llegar a un nuevo destino.

Vinicius Prates, agente del delantero de la Selección Peruana, se pronunció al respecto y señaló que todavía no está definido dónde jugará su representado la siguiente temporada, quien termina contrato con Inter a fines de año.

“Nosotros no podemos hablar sobre ningún club. Paolo Guerrero tiene contrato hasta diciembre. No puedo hablar sobre posibilidades. No puedo hablar de nada concreto si tiene contrato hasta diciembre”, dijo a las ‘Voces del Fútbol’.

“Todavía no podemos hablar si va a continuar o dejar Internacional. No tiene ninguna propuesta. Sucede que como su contrato vence en diciembre, muchos clubes están hablando sobre él”, agregó.

El empresario de futbolistas también reveló que no solo clubes de Sudamérica estarían siendo vinculados al ‘Depredador’, sino también del Viejo Continente: “Paolo tiene contrato con Inter, es un jugador importante para el club y es normal que otros grandes clubes de Brasil, América latina y Europa, hablen sobre Paolo, es un delantero muy importante”.

Hace unos días el presidente del Inter declaró que el peruano entra en los planes del conjunto del español Miguel Ramírez. Aunque la situación económica que atraviesa el club puede llegar a ser uno de los factores determinantes para que ambas partes no lleguen a un acuerdo, ya que Guerrero es uno de los futbolistas con el salario más alto del plantel, y uno de los objetivos financieros para la siguiente temporada será reducir costos.

Cabe recordar que Paolo Guerrero ha jugado hasta el momento en cinco clubes a lo largo de su carrera: Bayern Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Internacional de Porto Alegre.





