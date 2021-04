A Paolo Guerrero le restan poco más de siete meses para culminar su contrato con Internacional de Porto Alegre. Hasta el momento ambas partes no dialogaron sobre de la renovación del vínculo. Sin embargo, el presidente del club colorado, Alessandro Barcellos, señaló esta semana que se trata de un jugador que entra en sus planes, aunque gente vinculada al club no asegura su permanencia.

Bajo este escenario, Depor conversó con dos periodistas especializados en la cobertura del cuadro colorado para conocer qué tan factible es que el atacante de la Selección Peruana siga rompiendo las redes en el Beira-Rio. Martin Moura, corresponsal de Rádio Guaíba, recalcó que actualmente la institución gaúcha se encuentra en una delicada situación financiera, lo cual será determinante en el armado del plantel para el próximo año.

“Creo que Paolo Guerrero renovaría con el Inter solo si se baja demasiado el sueldo. El nuevo presidente asumió el cargo en enero con el discurso de reducción de gastos porque el Inter está muy endeudado. Dependerá mucho de cómo ceda en manos del nuevo entrenador. A Miguel Ramírez le gusta mucho el jugador, pero por lo que vemos en el discurso del presidente, Guerrero se quedaría en el Inter solo si baja su sueldo o si tiene una gran temporada”.

Por otro lado, Marcelo Salzano se mostró optimista de que el ‘9′ juegue al menos una temporada más en Inter, ya que es un referente en el equipo comandado por Miguel Ramírez: “Todavía no llaman a Guerrero para la renovación, pero pienso que no habrá mayores problemas para que esto suceda. Guerrero gana muy bien en el Inter. A casi ningún otro club le gustaría igualar dicha oferta salarial. Además tiene el cariño de la ‘torcida’. Y en tiempos de pandemia, el Inter no pretende deshacerse de su referente en el mando de ataque. Cuenta con la confianza del técnico”.

Cabe precisar que según el portal UOL, en marzo pasado Sao Paulo tuvo un acercamiento para fichar a Paolo Guerrero. Tras el arribo de Hernán Crespo, el tricolor tuvo como prioridad reforzar al ataque, siendo el nombre del peruano uno de los que sonó con más fuerza. Finalmente, las conversaciones no llegaron a buen puerto y terminaron repatriando de China a Eder Citadini.

Actualmente, Inter de Porto Alegre cuenta con cuatro centrodelanteros: Paolo Guerrero, Yuri Alberto, Thiago Galhardo y Abel Hernández. Este último, que llegó para reemplazar al peruano durante su lesión, está a un paso de fichar por Fluminense.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.