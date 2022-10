No ha sido un buen año para él, en cuanto a lo deportivo. Paolo Guerrero sufre una lesión en la rodilla, según confirmó Avaí hace algunos días. Debido a esa dolencia, el delantero peruano no jugó en la derrota (0-2) de su equipo ante Fortaleza y esa mala noticia se suma a la sequía goleadora del jugador en el Brasileirao, y la posición de la institución en la tabla de posiciones: penúltimo con 28 unidades, a cinco de salvar el descenso.

En cuanto a números, el ‘Depredador’ registra 10 encuentros en la presente temporada y no suma goles con el ‘León’. Es por ello que, según el periodista brasileño Breno Beretta, el atacante y el club brasileño no han tenido conversaciones para la renovación del contrato y, en tal sentido, el futbolista podría ver las chances de estar en la mira de Alianza Lima, de cara al siguiente año. Jugar en la Serie B no parece una posibilidad para nignuna de las dos partes.

Paolo #Guerrero tem contrato com o #Avaí até o fim deste ano e ainda não há conversas pra renovar! O Alianza Lima 🇵🇪 tem interesse em repatriar o atacante. Ele foi revelado pelo clube peruano em 92. Em janeiro de 2023 completa 39 anos. #MercadoDaBola pic.twitter.com/vsHa4EokKr — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) October 12, 2022

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo con Avaí?

El delantero nacional tiene vínculo hasta el 31 de diciembre del 2022. En caso no renueve, el jugador quedará libre y buscará nuevas ofertas. Es importante mencionar que en atacante aceptó que recibió el interés por parte del club íntimo, en mayo de este año. “Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí”, declaró a la prensa tras su salida de la Videna, en ese entonces. Sin embargo, la situación de Paolo no es igual a la de ahora.

La última vez que Guerrero anotó fue en julio del 2021. El delantero, que vestía la camiseta de Inter de Porto Alegre, marcó en el 4-2 sobre Fluminense. por el Brasileirao. En esa ocasión, el ‘Depredador’ entró al minuto 80 y, a los 90′+5′, selló la goleada a favor del ‘Colorado’.

¿Cuándo vuelve a jugar el Avaí?

En condición de local, Avaí recibe a Fluminense por la jornada 32 del Brasileirao. El equipo de Paolo se encuentra en la obligación de sumar de a tres, al restar tan solo siete fechas para que culmine el torneo. Ya no quedan muchas oportunidades.





