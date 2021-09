Tras su paso por la Selección Peruana, Paolo Guerrero retornó a los entrenamientos con Internacional de Porto Alegre, en busca de más minutos en el Brasileirao. Esta vez, el próximo reto será Sport Recife y el ‘Depredador’ está presto a ser quien golee, por lo que se prepara de forma exhaustiva.

A través de trabajos rápidos, toque de balón y manejo del espacio, el delantero del ‘Colorado’ afina detalles para así estar presente en el duelo contra Sport Recife, el cual se disputará este lunes 13 de setiembre a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Adelmar da Costa Carvalho.

Si bien Guerrero estuvo con la Selección Peruana para los dos primeros partidos de las Eliminatorias en setiembre, tuvo que regresar a Brasil sin enfrentar a la ‘Canarinha’, debido a las dos tarjetas amarillas que acumuló. Antes de entrenar, tuvo un paso por el médico.

El último miércoles, el centrodelantero arribó a la ciudad de Sao Paulo para ver cómo iba la evolución de la artroscopia a la que fue sometido en junio. Dicho procedimiento se da para diagnosticar y tratar problemas en las articulaciones, con el objetivo de evitar nuevos dolores e hinchazón en la zona de la lesión.

Tras su chequeo, Paolo Guerrero volvió a Porto Alegre para sumarse a los trabajos del Internacional, pensando en los partidos que tendrá por la Serie A de Brasil. El ‘Depredador’ cambió el chip y ahora se enfoca en su club. Eso sí, depende de cómo se desenvuelva en los entrenamientos, el DT verá en qué momento podría ingresar al campo.

Mensaje del ‘Depredador’

Para los tres duelos de octubre, se tendrá de vuelta a Paolo Guerrero en la nómina de la Selección Peruana. El delantero no pudo enfrentar a Brasil, por tener acumulado dos amarillas, pero sí estuvo pendiente del resultado, por lo que en una entrevista con el club lamentó el 2-0 que se dio en el Arena Pernambuco.

“Tuvimos buenos resultados, pero en el último partido no, en donde no tuve oportunidad de participar contra Brasil. Jugar hubiera sido muy importante, pero no pude por suspensión”, explicó el ‘Depredador’ en una conversación con la página del Internacional de Porto Alegre, su club en el campeonato brasileño.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.