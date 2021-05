En las últimas horas circuló la información de que Paolo Guerrero quiere dejar el Inter de Porto Alegre. Medios brasileños señalan que el atacante se “habría sentido ofendido” por las cabezas del cuadro ‘Colorado’ y ello generó que tome la decisión de buscar un nuevo club para el resto del año. Incluso el representante del jugador lo aseguró a la espera de que lleguen propuestas por el delantero de la Selección Peruana.

Tras la revelación, el presidente del Inter, Alessandro Barcellos, decidió aclarar la situación de ‘El Depredador’ y conversó con Goal.com.

“Vinicius Prates está mintiendo”, inició explicando el presidente del Inter refiriéndose al agente que deslizó la información de la salida de Paolo. “Nunca nos buscó para hablar de la rescisión del Guerrero. No me habló, no habló con Bracks (ejecutivo de fútbol) ni con Jao Patricio (vicepresidente). El Inter no ha recibido absolutamente nada sobre la solicitud de despido de Guerrero”, dijo.

Barcellos explicó que tanto él como el club continúan teniendo una buena relación con el atacante de la Blanquirroja. “Hablo con Guerrero todos los días y en ningún momento me habló de rescisión de contrato. Siempre mantuvo el mismo comportamiento, ni insinuó nada sobre el tema”, señaló.

Además, agregó que una de sus prioridades como cabeza del Inter de Porto Alegre es renovar su contrato, el cual finaliza en diciembre. “Vamos a hablar con él de la renovación. Siempre enfatizamos que queremos renovar con Guerrero. Ahora, si el acuerdo no se da, cumplirá el contrato con el Inter hasta diciembre, que es cuando termina el vínculo actual”, finalizó.

¿Qué dijo el representante de Guerrero?

Vinicius Prattes, agente del futbolista peruano, se manifestó al respecto y explicó los motivos que tiene su representado para dejar el club que hace las veces de local en el Beira Rio. El principal sería el desinterés por recuperar la mejor versión física de ‘PG9′.

“Es una falta de respeto al deportista. Invirtió en su recuperación. Se somete a tratamiento tres veces al día. Se debe resolver y dar por terminado. Hay una falta de respeto”, dijo en diálogo con Radio Gaúcha.





