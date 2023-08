Los elogios para Paolo Guerrero no solo están ligados a su hoja de vida, sino también a su presente. Por ejemplo, el último jueves marcó el único tanto del triunfo de LDU de Quito sobre Ñublense, en la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Precisamente, el técnico de la escuadra chilena, Jaime García, habló de lo que será el partido de vuelta en Ecuador y destacó las cualidades del capitán de la Selección Peruana.

“Eso pasa con los jugadores de esa jerarquía. Los dejas respirar y te marcan. Paolo Guerrero es un jugador maravilloso, pero más que preocuparnos del rival nos preocupamos de nosotros. Sabemos cómo juega Liga de Quito y queremos revertir el resultado”, sostuvo el estratega del combinado chileno en diálogo con Área Deportiva FM.

Si bien Paolo Guerrero es una pieza clave en el armado ofensivo de LDU de Quito, Jaime García es consciente de que los ecuatorianos también tienen otras armas importantes, por lo que tomarán sus precauciones para revertir el resultado del duelo de ida (1-0 en favor de los norteños).

“Vamos a enfrentar a un equipo fuerte, rápido, potente en sus transiciones. Hemos sacado resultados que nadie creía, en momentos claves, ahora no tenemos nada que perder e iremos a buscar el resultado con inteligencia y tranquilidad”, agregó el entrenador del conjunto sureño.

La postura de Guerrero

Consultado sobre su presente en el club ecuatoriano, Paolo Guerrero agradeció el cariño de la gente que rodea al ‘Rey de Copas’. Eso sí, aseguró que aún falta mucho camino por recorrer, por lo que la escuadra de Luis Zubeldía no deberá descuidar ni un solo detalle para conseguir los objetivos trazados a inicios de año.

“Estoy muy feliz de estar en Liga de Quito. Creo que el equipo, el grupo, los hinchas y el entorno de Liga me recibió muy bien. Me estoy adaptando a lo que es la altura, pero feliz por el resultado. Me voy muy feliz por el gol, pero más por el triunfo”, sostuvo.





