Universitario de Deportes es el líder del Clausura, luego de la victoria que sumó el último domingo frente a Melgar en Arequipa. Si bien este es un hecho importante para el elenco de Jorge Fossati, los jugadores no se confían y saben que deben ir partido a partido para conseguir el objetivo final: salir campeones de la Liga 1 Betsson. Así lo dio a conocer Piero Quispe, tras su su llegada a Lima.

El volante ‘merengue’ confesó a los medios de comunicación que esperaron a la delegación estudiantil en el aeropuerto internacional Jorge Chávez su postura, luego del triunfo ante los ‘rojinegros’. “Estamos tranquilos, paso a paso, aún no hemos ganado nada, debemos ir paso a paso, humildes como siempre, el sábado tenemos otra final y vamos a salir con todo”, sostuvo.

Asimismo, rescató lo hecho en la ‘Ciudad Blanca’, debido a lo complejo que suele ser jugar en la altura. “En una plaza como Arequipa siempre es complicado ganar y gracias a Dios y a mis compañeros se pudo lograr”, expresó el jugador, quien en dicho compromiso ingresó como titular y sumó 75 minutos en el terreno de juego. Eso sí, en lo que va de la temporada, acumula 30 partidos, cinco goles y una asistencia.

Finalmente, precisó que de momento está concentrado en su labor dentro de Universitario, pero que no dejará de trabajar para alcanzar sus objetivos. “Estoy enfocado en Universitario y sobre mi futuro lo ve mi representante, pero a cualquier jugador le gustaría salir al extranjero y voy a seguir trabajando para eso”, indicó.

La palabra del DT

Los dirigidos por Jorge Fossati se quedaron con los tres puntos de la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Si bien el cuadro local buscó la igualdad en el marcador, los ‘cremas’ mantuvieron su arco en cero hasta el final de los 90′, incluso, en los casi 10 minutos de tiempo extra. “Jugamos contra uno de los mejores equipos del Clausura y por eso iba a ser un partido complicado”, indicó el estratega ‘charrúa’.

Con este resultado, Universitario se posicionó como primero del Clausura, un hecho importante, aunque para el propio DT “no define nada”. “Algunos en Lima me preguntaban si este partido era clave, definitivo. Este partido no define nada. Felices por volvernos con los tres puntos, pero hay que seguir trabajando con humildad, autocrítica y a pensar en el próximo rival, que vuelve a ser el partido más importante del año”, argumentó.





