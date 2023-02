El último jueves, Paolo Guerrero marcó su primer gol con la camiseta de Racing Club en la victoria por 3-1 sobre San Martín (F) por la Copa Argentina. Este significó el fin de la sequía goleadora del ‘Depredador’, la misma que lo acompañaba desde agosto de 2021.

Tras la anotación, la sonrisa se dibujó en el rostro del delantero de la Selección Peruana, quien no pudo ocultar su felicidad al haber conseguida marcar con el tradicional equipo argentino en el duelo contra San Martín (F), el mismo que acabó 3-1 en favor de los dirigidos por Fernando Gago.

La prensa de Argentina no fue ajena a la primera celebración de Paolo Guerrero con Racing Club, por lo que tuvo diversas reacciones con relación al evento que llena de esperanzas a los hinchas de la ‘Academia’, quienes sueñan con poder disfrutar al atacante nacional en su mejor versión.

“Cantalo, Paolo”, fue la frase que inició la descripción de Olé sobre la anotación del ‘Depredador’, mientras que Infobae resaltó la palabra “jerarquía”, la cual fue utilizada por Fernando Gago para describir al deportista incaico tras su gran jornada.

La reacción de Olé tras el gol de Guerrero (Captura)

La reacción de Infobae al gol de Guerrero (Captura)

Guerrero habló sobre su rol en Racing Club

Paolo Guerrero destacó que se está acoplando a la idea de juego que Racing Club está mostrando para la presente temporada, lo cual le permitirá seguir ganando espacio en el equipo de Fernando Gago, quien ha quedado más que conforme con el rápido avance del ‘Depredador’ tras su llegada a la ‘Academia’.

“Más allá del sistema táctico de Fernando Gago, yo tengo que adaptarme a lo que propone el equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco, pero si la pelota no llegar, tengo que crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol”, finalizó.





