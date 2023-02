Minuto 43 del segundo tiempo del partido entre Racing Club y San Martín (F) por la Copa Argentina. Matías Rojas ejecuta un soberbio tiro libre que se estrella en el palo, dejando la pelota a merced de Paolo Guerrero, quien no dudó en meter el frentazo para anotar su primer gol en la ‘Academia’ y decretar el 3-1 final del encuentro.

Tras la anotación del delantero de la Selección Peruana, los hinchas del combinado argentino se mostraron más que felices, ya que el goleador que tanto soñaron tener en el equipo había despertado tras un largo sueño ocasionado por algunas lesiones que no le permitieron mostrar su mejor nivel en equipos anteriores.

La felicidad también llegó a Paolo Guerrero, quien no pudo ocultar la sonrisa al momento de declarar tras el triunfo obtenido por Racing Club que le permitió seguir avanzando en la Copa Argentina, indicando que siente que -poco a poco- está volviendo a ser el delantero de antes.

“Lo voy llevando con mucha tranquilidad. Vengo manteniendo conversaciones constantes con Fernando Gago y cada vez me voy sintiendo mejor, más cómodo. Al final, lo que yo más quiero es estar a disposición del entrenador”, sostuvo el futbolista peruano en diálogo con TyC Sports.

Por otro lado, Paolo Guerrero destacó que se está acoplando a la idea de juego que Racing Club está mostrando para la presente temporada, lo cual le permitirá seguir ganando espacio en el equipo de Fernando Gago, quien ha quedado más que conforme con el rápido avance del ‘Depredador’ tras su llegada a la ‘Academia’.

“Más allá del sistema táctico de Fernando Gago, yo tengo que adaptarme a lo que propone el equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco, pero si la pelota no llegar, tengo que crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol”, finalizó.





