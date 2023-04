Sueña en grande. Paolo Guerrero es uno de los referentes de Racing Club, club al que llegó en enero de 2023, luego de su paso por el fútbol brasileño. Si bien los de Fernando Gago son protagonistas del torneo local en las últimas ediciones, la meta de hacer una gran Copa Libertadores se planteó como uno de los principales desafíos para el club de Avellaneda y para el ‘Depredador’, quien quiere alzar el trofeo continental a final de la presente temporada.

“Es un grupo difícil. Estar en Copa Libertadores te presenta a equipos importantes de todo el continente. Lo más importante es nuestra preparación, nuestro juego y nuestra decisión. Nos mantenemos enfocados en eso. Así como todos los equipos, nosotros también nos preparamos para ganarla”, sostuvo el ‘Depredador’ en diálogo con el canal del certamen internacional.

Hasta hace unos meses, Paolo Guerrero vivía un momento complicado en su carrera, ya que una lesión en la rodilla evitaba que muestre su mejor versión. Una vez superado el impase, el ahora delantero de Racing Club confesó que la pasó mal, aunque jamás pasó por su cabeza el dar un paso al costado en el deporte que tanto ama.

“Si yo dejo de jugar al fútbol, no puedo vivir. Yo como fútbol, duermo fútbol, pienso fútbol. A veces, mi familia me ve viajando y piensa que estoy preocupado, pero no, estoy pensando en fútbol. Mi cabeza es una máquina de pensar en el deporte”, acoró el delantero de la ‘Academia’.

Por otro lado, Paolo Guerrero se refirió al tema del tiempo que le queda como profesional, aunque dejó en claro que la competitividad no la perderá, así pasen muchos años, ya que le gusta la sensación de quedarse siempre con el triunfo en todos los duelos que disputa.

“Creo que para el fútbol no hay edad. Es como que juegues una ‘pichanga’ con tu hijo, él te va a querer ganar y uno no lo va a dejar. Imagínate, después me va a decir que me ganó y se va a burlar de mí. Siempre pienso en mis viejos y a ellos les encanta verme jugar”, finalizó el ‘Depredador’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.