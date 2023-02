Al igual que ante Tigre en el fin de semana pasado, Paolo Guerrero volvió a sumar minutos en la Liga Profesional Argentina y entró en la etapa complementaria durante la victoria por 3-0 de Racing Club sobre Arsenal de Sarandí. El delantero peruano tuvo una clara ocasión para marcar su primer gol con la ‘Academia’, sin embargo, la ansiedad le jugó una mala pasada y su remate se marchó muy desviado. Pese a ello, su rendimiento dejó conforme a Fernando Gago, quien lo está llevando de a pocos.

Tras el pitazo final en el estadio Julio Humberto Grondona, el director técnico del cuadro de Avellaneda compareció con los medios de comunicación y analizó la presentación que tuvo el exjugador del Avaí. ‘Pintita’ se quedó tranquilo con lo que vio, pues sabe que la mejor versión de Paolo se dará cuando acumule la mayor cantidad de minutos posibles. “Bien, la idea es que vaya sumando minutos de a poco y que vaya teniendo ritmo de juego, que es lo que él necesita”, manifestó.

En los pocos minutos que ya ha disputado con la ‘Academia’ en dos compromisos, el ‘22′ ha contado con dos claras chances para estrenarse en el fútbol argentino. No obstante, se nota la falta de ritmo y la desesperación por anotar está jugando con rol preponderante en este comienzo de Guerrero en el balompié del campeón del mundo. Seguramente Gago le seguirá dando más minutos y en una de esas, cuando quede solo de cara al gol, Paolo la ‘clavará' en las redes.

El próximo partido de Racing Club será este miércoles 22 de febrero ante San Martín Formosa por la Copa Argentina 2023, programado para las 7:40 p.m. (horario peruano) en el Cilindro de Avellaneda. Aunque algunos consideraron que Fernando Gago aprovecharía este encuentro para rotar algunos jugadores, el técnico dejó en claro que no será así: “Todavía no definí quienes jugará por Copa Argentina. Seguramente jugarán los que mejor estén. No pienso en el concepto de rotar jugadores, para mí siempre van a estar los que mejor estén”.

Paolo Guerrero firmó por Racing Club por toto el 2023. (Foto: Olé)

El objetivo de Racing Club para el 2023

Uno de los grandes objetivos de Racing Club para la presente temporada será el de ser protagonista de la Copa Libertadores 2023. Después de haber estado cerca de ganar la Liga Profesional Argentina 2022, los directivos de la ‘Academia’ apuntan alto y quieren dar ese salto a nivel internacional.

Para esto último, la llegada de Paolo Guerrero será clave, pues confían en que puede aportarles esa cuota de jerarquía que necesita todo equipo grande en su ofensiva y generar los espacios entre las defensas oponentes para alcanzar la mayor cantidad de goles posibles. Por lo visto ante Tigre y Arsenal de Sarandí, el máximo goleador histórico de la Selección Peruana le será de mucha utilidad.





