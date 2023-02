Eso sí, todos vienen con un pasado reciente bastante diferente, considerando su performance en la pasada temporada. Algunos de éxito y gloria, otros plagado de lesiones y también de malas decisiones. Este es un repaso a los candidatos al gol en el estadio Monumental de Ate, donde se disputará la edición 368 del clásico del fútbol peruano, válido por la fecha 5 del Apertura.

Alianza Lima

Hernán Barcos

Si en el 2021, el ‘Pirata’ había sido clave en el título nacional de Alianza, siendo el más influyente con 10 goles y ocho asistencias, en el 2022 redobló su poderío para alcanzar el bicampeonato. Con sus 38 años cumplidos en el último abril, el ‘9′ argentino volvió a ser el máximo goleador ‘grone’ gracias a sus 18 dianas, solo uno menos que el máximo artillero del torneo (Luis Benites de Sport Huancayo). Además, fue imprescindible para Carlos Bustos y Guillermo Salas, los dos técnicos que estuvieron el último año en La Victoria: disputó 35 partidos, 34 como titular.

El crédito de Barcos era tan grande que luego de la final ganada ante Melgar en Matute (2-0) tuvo el lujo para ‘amenazar’ a Diego Gonzales Posada, uno de los miembros más mediáticos del Fondo Blanquiazul: “Si no me renueva, le voy a pegar”, le dijo, entre risas. Días posteriores, su renovación llegó por todo el 2023, donde ya se estrenó con el primer gol oficial ‘grone’ del año ante Sport Boys. “Su jerarquía no está en discusión, nos volverá a ayudar muchísimo”, dijo ‘Chicho’.

Pablo Sabbag

El bicampeón peruano no podía contratar un ‘9′ al azar. Tenía que ser alguien con credenciales y sobre todo con un pasado reciente exitoso de goles. Fue así que Pablo Sabbag, el colombiano de raíces sirias, llegó a interesar mucho en Matute y todo gracias a los 15 tantos que marcó con La Equidad en la liga de su país. Fue el máximo artillero de su equipo y, además, tuvo una racha de cinco partidos anotando al menos un gol, la cual se trata de la mejor de su carrera. Ante Boys, en el debut, ya tuvo su primer grito y apenas con la primera pelota que tocó.

Si hablamos de continuidad, Sabbag lo cumple. Jugó 44 partidos el año pasado, 37 como titular. “Sí, con toda certeza, ficharon a un buen goleador, y antes de ser un gran personaje, es una gran persona”, dijo su último técnico Alexis García sobre Sabbag, quien terminó en el ‘top 10′ de máximos artilleros de la liga colombiana. Tan buena fue su actualidad, antes de llegar a Alianza, que incluso el Alavés de LaLiga lo tentó como refuerzo, según Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad. “Estuvo interesado el Alavés de España, Juárez de México y tenía otra posibilidad de Ecuador que no se dio”, afirmó.

Aldair Rodríguez

Siempre despierta opiniones encontradas en Matute. Tiene pros y contras, pero lo único que no se pone en discusión es su entrega. Jugó 35 partidos, 22 como titular, pero su deuda fue el gol: tres gritos. Se hizo más importante en la parte final del año, con ‘Chicho’ Salas al mando, quien lo consolidó como titular por el extremo izquierdo.

“Lo único que cambió es que estoy siendo titular, estoy teniendo más regularidad y eso me tiene contento, es lo que quería”, dijo Rodríguez, en octubre del 2022, considerando que retomó fuerza en el equipo tras la salida de Bustos. Cabe destacar que Aldair, más allá de ser una opción como centrodelantero, hoy ‘Chicho’ también lo tiene como opción por las bandas, gracias a su ida y vuelta.

Los números de los ‘9′ de Alianza en 2022

Jugador Goles Partidos Hernán Barcos 18 35 Pablo Sabbag 15 44 Aldair Rodríguez 3 35

Universitario

Alex Valera

Su 2022 fue bastante movido. De perder el penal decisivo ante Australia en el repechaje –que nos dejó fuera de Qatar 2022–, su abrupta salida de la ‘U’ en julio pasado y su nula participación en el Al Fateh de Arabia Saudita, donde compartió junto a Christian Cueva. Valera se fue de la ‘U’ como el máximo artillero del Apertura, con 12 dianas, una decisión que no cayó nada bien en la directiva crema, liderada por Jean Ferrari y Manuel Barreto, pues el jugador se rehusó a concentrar en la previa de los partidos y, lo más grave, decidió no entrenar en señal de protesta ante la negativa del club a su salida a Arabia.

Entre idas y vueltas, Valera finalmente consiguió liberarse y arribó a la Pro League por un monto cercano al millón de dólares, pero allí encontraría otro tormento. Nunca se adaptó y no anotó en los apenas cinco partidos ligueros que disputó. Además, no era considerado por su entrenador, quien lo relegó a participar con la reserva. “La verdad contento al volver al club. Lamentablemente el año pasado no se dieron las cosas como se esperaba, fue un mal manejo, pido disculpas a la hinchada y al club”, dijo el delantero de la selección en su regreso a la crema, donde ya se estrenó con gol en 2023 ante Cantolao.

Emanuel Herrera

La ‘Maquinaria’, de 35 años, llegó en condición de libre tras una discreta temporada con el Toros Celaya de la Liga de Expansión de México (Segunda división). Anteriormente, jugó en Argentinos Juniors de la liga argentina, pero su rendimiento estuvo lejos del que mostró, por ejemplo, en 2018 y 2020 con Sporting Cristal, donde anotó 40 y 20 tantos, respectivamente.

Eso sí, no podemos olvidar que una terrible lesión en la rodilla derecha lo tuvo de para desde enero a julio del año pasado, algo que definitivamente mermó su performance. Solo anotó cuatro goles en 2022, todos en México. Ahora, en las dos primeras presentaciones con los cremas, más allá de que ingresó en la recta final, se le vio fuera de ritmo. De igual forma, Carlos Compagnucci lo tiene en consideración y en un clásico, el anotar puede ser el punto de despegue de cualquier jugador.

Alexander Succar

Desde la salida de Valera en julio, Succar tomó la posta como ‘9′ crema, convirtiéndose en titular para Carlos Compagnucci. Y él no desentonó. Anotó cinco tantos en 22 partidos, siendo el más importante el que le hizo a Alianza Lima en Matute, en el triunfo por 2-0. Su celebración también es recordada por llevarse la mano a la cara, como si estuviera buscando a alguien en las cuatro tribunas, algo que desató la ira de los blanquiazules. Cerró el 2022 como indiscutible, pero hoy con la presencia de Valera y Herrera su presencia se hace menos determinante.

Los números de los ‘9′ de Universitario en 2022

Jugador Goles Partidos Alex Valera 12 22 Emanuel Herrera 4 21 Alexander Succar 5 22









