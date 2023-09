Liga de Quito vs. Defensa y Justicia se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 27 de septiembre, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DirecTV Sports, DTVGO, ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

El mito puede hacerse más grande en el estadio Rodrigo Paz de Quito si los albos consiguen el ansiado triunfo en casa. Liga ha disputado en Copa Sudamericana una veintena de encuentros con clubes argentinos, de los cuales ha ganado nueve y empatado cinco.

Con la mira en derribar la leyenda azucena, el modesto Defensa y Justicia también hace gala de sus estadísticas. Sobre sus hombres destaca el invicto desde 2020, cuando se coronó campeón del certamen. Un año después se adjudicó la Recopa Sudamericana.

Desde entonces, los “halcones” no han sentido la espina de la derrota en 13 partidos consecutivos -nueve ganados y cuatro empatados- en fase de eliminación directa de la Sudamericana. Con más anotaciones que Liga en esta edición del torneo, Defensa (21) tiene más calma en cuanto a su efectividad frente al arco. Mientras que los goles a cuentagotas son la pesadilla del DT argentino Luis Zubeldía, que comanda a los albos.

Sin embargo, el estratega es optimista. “Podemos ganar la Sudamericana y el torneo local”, declaró a la prensa. Liga, campeón de la Libertadores de 2008, de la Sudamericana 2009 y de la Recopa Sudamericana de 2009 y 2010, se clasificó a semifinales al dejar atrás al brasileño Sao Paulo en tanda de penales.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Defensa y Justicia?

El partido entre Liga de Quito vs. Defensa y Justicia, por semifinal de la Copa Sudamericana, está programado para el miércoles 27 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en horario de Ecuador y Perú, y se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado

A Zubeldía le da confianza saber que su rival del miércoles tiene un estilo de juego que conocido por sus pupilos. “Su modelo de juego es parecido al de Independiente del Valle”, que juega en certamen ecuatoriano, expresó el timonel, quien destacó que en el choque contra Orense su equipo hizo “buen fútbol por momentos”.

Contra esas cartas, Defensa tiene al goleador Nicolás Fernández, que ha marcado ocho tantos en la actual edición de la Sudamericana y está solo un gol detrás del máximo artillero Gonzalo Mastriani, del brasileño América Mineiro.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Defensa y Justicia?

Si deseas ver el partido de ida entre Liga de Quito vs. Defensa y Justicia, tienes las siguientes opciones: DIRECTV Sports, DGO, ESPN y STAR Plus para todos los países de América Latina. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias del compromiso.





