No cabe duda que Paolo Guerrero es uno de los mejores futbolistas que ha tenido Perú en estos últimos años. Y es que el capitán histórico de la ‘Bicolor’ ha destacado tanto a nivel de clubes, como de selección. Sin embargo, en este 2023, el ‘Depredador’ tuvo el infortunio de estar alejado de las canchas por un buen tiempo a causa de una lesión en su rodilla, la cual ya dejó en el pasado. Ahora, el delantero peruano espera volver “de la mejor manera” y, este domingo 1 de enero, en el día de su cumpleaños, envió un mensaje de superación a través de sus redes sociales.

“Muchas gracias Dios por un año mas de vida, por un año con tiempos tristes, felices y por mucho aprendizaje. 2023 solo te pido que yo vuelva hacer lo que mas me gusta hacer… Solo te pido eso… y en el alto nivel”, inicia la publicación que realizó el ariete nacional en su cuenta oficial de Instagram.

“Se que tú Dios quieres, se que muchas personas no lo quieren, pero se que tú vas a hacer que yo vuelva y de la mejor manera. 01/01/2023″, añadió Guerrero en el mensaje, el cual fue acompañado de un video en el que muestra cómo celebró la llegada del Año Nuevo desde Brasil.

El mensaje de Paolo Guerrero en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Asimismo, tras no renovar y culminar su vínculo con el Avaí FC el 31 de diciembre de 2022, el ‘Depredador’ es agente libre y busca nuevas ofertas para continuar con su carrera futbolística. Es importante mencionar que el delantero aceptó que recibió el interés por parte del club íntimo, en mayo del presente año.

“Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí”, señaló el atacante tras su salida de la Videna, en ese entonces. No obstante, la situación de Paolo no es igual a la de ahora.

¿Rosario Central y Vélez son opciones reales?

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Miguel Ángel Russo, DT de Rosario Central, habló sobre los rumores que circulan sobre la posible llegada del delantero nacional a la institución. “Yo no desmiento nada, son cosas que salen del periodismo. A mí me gusta decir las cosas con la verdad. En este momento, van a aparecer un montón de jugadores”, indicó.

Otro de los equipos argentinos que tendría en la mira a Paolo Guerrero es Vélez Sarsfield. Según detallaron medios argentinos, en el ‘Fortín’ están en búsqueda de un delantero que posea las características del futbolista, quien podría sumarse a los de Liniers para lo que será la próxima campaña del campeonato argentino.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR