Con 39 años, Paolo hoy está alejado del foco mediático. Su última aparición, valgan verdades, ocurrió tras la muerte de Pelé, con un mensaje en Instagram que decía: “se nos fue el mejor jugador de todos los tiempos”. Los hinchas peruanos, a su vez, también podríamos compartir ese mismo pronunciamiento, claro, en otro sentido. Porque ya no vemos al –para muchos– mejor ‘9′ de la historia en una cancha. Nos hace pensar que nuestro héroe perdió su poder, en otras palabras, anda en el anonimato el futbolista que nos llevó de la mano al Mundial tras 36 años. “Ya tiene ganado su lugar en el fútbol internacional”, así lo alabó, por ejemplo, Pelé en 2016, cuando era crack del Flamengo. Es aquí donde decimos: ¿cuál será su futuro? Por ahora, hay tres caminos y no tendrá mucho tiempo para elegir.

¿El retiro llama?

Pero, insistimos, Guerrero perdió espacio en este último año. Cuando parecía tener su revancha en julio con en el modesto Avaí brasileño, lo que marcaba su retorno a las canchas después de nueve meses y tras superar con esfuerzo su problema en la rodilla, no fue ni la sombra de aquel jugador que, por ejemplo, fue el líder del equipo de Ricardo Gareca en las Eliminatorias a Rusia 2018. Estuvo lejos de su mejor nivel, algo que apenas lo hizo jugar 10 partidos y teniendo el fatal registro de cero goles, un insulto para su exitosa carrera como artillero nato. “Avaí esperó mucho a Paolo Guerrero. Su contratación fue un fracaso, porque había demasiada expectativa por él”, aseguró el periodista brasileño Carlos Rauen, siendo una de las tantas críticas que recibió el peruano, por parte de la prensa de ese país y, obviamente, los hinchas del Avaí.

Las estadísticas de Paolo en Avaí, desde julio a octubre del 2022

Ítem Número Partidos 10 Titular 4 Goles 0 Minutos 427 Amarillas 2 Asistencias 0

Pero lo peor aún estaba por venir. Guerrero sufrió una recaída de su lesión en la recta final del Brasileirao, justo cuando su equipo peleaba ferozmente por salvarse del descenso. No jugó los últimos nueve partidos del año, Avaí finalmente perdió la categoría y las críticas se enseñaron más con él, todas dirigidas a su retiro del fútbol, debido a su edad y baja performance. “Ahí están las estadísticas de cuánto corrí, cuántos piques hice y compárenlo con las de un joven de 20 años. Una pena que haya gente opinando de esta situación cuando no hacen un análisis. Este joven al que le respondo, ¿hizo un análisis? No. Simplemente repite lo que algunos dicen sin verme jugar, sin ver mis registros”, fue la respuesta de Paolo a la crítica de un usuario en redes.

Avaí no renovó su contrato y su actualidad es de jugador libre. Sin embargo, bajo su presente es realmente complicado que algún equipo de mediana talla opte por contar con sus servicios. Eso sí, está claro que por la cabeza de Paolo por ahora no está el retiro, como sí lo hizo su ‘compadre’ Jefferson Farfán en este último mes, y sigue poniéndose a punto físicamente para sumarse a un nuevo club en el corto plazo. No obstante, también hay que decirlo, ya con 39 años y el problema de sus continuas lesiones, Paolo estaría ante la última temporada de su carrera, por lo que tendrá que elegir la mejor opción. Optar nuevamente por pasar inadvertido como con Avaí, club al que solo lo ata nada más que un salario, ya no tendría que estar entre sus planes.

La Liga 1: Alianza, el club de sus amores

Ante el panorama incierto de que un club extranjero se fije en un jugador de 39 años y con riesgo de lesionarse, su destino parece obvio: el fútbol peruano, en el que Paolo nunca jugó a nivel profesional. Eso sí, en la Liga 1 la única opción debería ser Alianza Lima, con el que se siente plenamente identificado y que en repetidas ocasiones aseguró que le gustaría volver antes del retiro. Que juegue por Universitario o Sporting Cristal sería descabellado. Asimismo, otros clubes como Melgar o Vallejo, pese a contar con el poder adquisitivo, al parecer no lo convencerían.

Ahora hablando de números. Según la web Portal do Colorado, Paolo tuvo un salario mensual de aproximadamente 28 mil dólares en Avaí, su último club, una cifra imposible para el mercado peruano, considerando que el más alto en nuestro país ronda los 20 mil dólares. Pero, asimismo, solo Alianza Lima es uno de los pocos clubes que podría pagar ese capricho y, claro, haciendo un esfuerzo. Pero si nos referimos al tema estrictamente fútbol, Guerrero hoy en día no calzaría en el plantel de Guillermo Salas, que cuenta con Hernán Barcos, otro de avanzada edad (38), y recientemente con el colombiano Pablo Sabbag, quien llegó para reforzar la zona del ‘9′.

Por otro lado, tiene a las jóvenes promesas como Sebastien Pineau (19) y Juan Pablo Goicochea (17), los llamados a ser las próximas ventas en un corto plazo del club hacia el extranjero, por lo que la dirigencia ‘íntima’ y el comando técnico pretenden empezar a darle minutos a ambos en la Liga 1 y la Libertadores. Pero si bien es cierto, Guerrero es una leyenda de fútbol peruano y siempre manifestó su deseo de retirarse en Alianza, club donde se formó desde pequeño, y es allí donde podría darse un incentivo importante para su llegada a La Victoria para este año.

¿A lo Cristiano Ronaldo?

El rumor apunta que en los últimos días Paolo habría recibido algunas ofertas del fútbol chileno y boliviano, sin embargo, estas no habrían convencido a su entorno ni a él mismo. Al parecer, el ‘Depredador’ estaría esperando la chance de llegar al fútbol del Medio Oriente, específicamente de Arabia Saudita, donde ya militan algunos seleccionados como Christian Cueva, Alex Valera, André Carrillo y Christofer Gonzales. Su principal objetivo sería encontrar un fútbol de menor rigurosidad competitiva, en comparación a otras ligas del mundo, y cerrar el último gran contrato de su carrera, considerando los altos salarios que se pagan en ese mercado.

Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tras confirmar su llegada al Al Nassr de ese país, percibirá alrededor de 75 millones de dólares al año por dos temporadas y media, algo como para darnos una idea de lo bien que se paga por esas tierras. Está claro que Paolo hoy prioriza más lo económico que lo futbolístico, salvo que su corazón lo dirija hacia La Victoria para retirarse en Alianza. Los próximos días serán claves en el futuro del ‘Depredador’, el que nos dio tantas alegrías durante años en la bicolor y enalteció el nombre del Perú en el exterior. Hoy está solo en el reposo del guerrero, haciendo honor a su apellido.

