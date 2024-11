En la víspera de la última fecha (17) del Torneo Clausura Liga 1 2024, el nombre de Carlos López ha sonado con fuerza. El delantero colombiano de 30 años ha sido una de las piezas clave para Los Chankas de Andahuaylas, equipo que cerrará el campeonato este domingo enfrentándose a Universitario de Deportes. La expectativa es alta, no solo por el calibre del rival y el posible bicampeonato crema, sino también por las declaraciones de López, quien no solo habló sobre el deseo de vencer a los pupilos de Fabián Bustos y evitar que celebren en tierras apurimeñas, sino que dejó abierta la puerta para un posible futuro en Alianza Lima o Sporting Cristal.

Desde hace meses, el nombre de Carlos López ha sido vinculado con el equipo blanquiazul, que sigue buscando alternativas para reforzar su plantel de cara a la temporada 2025. Consultado sobre su posible fichaje por los de La Victoria, el veloz extremo fue claro y sostuvo que, aunque su representante ha sostenido conversaciones, aún no hay nada cerrado.

“No es verdad, no es nada concreto. Mi representante habló, me dijo que estaban viendo, pero no es nada concreto. Hoy quiero terminar bien con Los Chankas y esperar lo mejor para la próxima temporada”, indicó el colombiano, de 30 años, en entrevista con L1 MAX, dejando en claro que su prioridad sigue siendo cerrar la temporada con el cuadro andahuaylino de la mejor manera posible.

"Otro grande me escribió"





Además de Alianza Lima, López dejó entrever que otro de los grandes equipos peruanos también ha mostrado interés en sumarlo a sus filas. “Otro grande me escribió”, reveló el delantero, sugiriendo que se trataría de Sporting Cristal o incluso del mismo Universitario. Sin embargo, cuando se le consultó si el interés provenía de Cristal, el colombiano no descartó la posibilidad y sonrió, dejando ver que el cuadro celeste podría estar en la carrera por su fichaje.

Con su contrato con Los Chankas vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, los próximos meses serán cruciales para definir su futuro, ya sea en Andahuaylas o en uno de los equipos tradicionales de Lima.





El hambre de vencer a Universitario de Deportes





De cara al último partido del Torneo Clausura, en el cual Los Chankas recibirán a Universitario, Carlos López se mostró determinado a salir por la victoria. Para el colombiano, enfrentar a la ‘U’ en su propia casa es una motivación especial, sobre todo por la posibilidad de evitar que los cremas se consagren campeones en Andahuaylas. “Queremos ganarle a un equipo grande en Andahuaylas. Creo que siempre hay presión cuando vas a jugar con un equipo que, en estas instancias, para ellos es una final”, comentó.

López también expresó que, aunque los resultados de otros encuentros podrían influir en la tabla final, su objetivo principal es dejar una buena imagen frente a su afición y demostrar el potencial del equipo. "Va a ser un partido muy difícil. Nosotros vamos a salir a ganar el partido, independientemente de lo que pase en los otros encuentros. Queremos terminar bien de locales y ganarle a un equipo grande porque con Cristal logramos un empate y con Alianza se jugó bien", añadió.





¿Cuándo juegan Universitario vs. Los Chankas?





El partido entre Universitario de Deportes y Los Chankas se jugará en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso está programado para jugarse el domingo 3 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX).

Cabe recordar que, en el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Los Chankas, que se disputó el 25 de mayo último en el Estadio Monumental, el equipo crema venció 4-0 con goles de Edison Flores (2), José Rivera y Álex Valera. La contundente victoria le sirvió al equipo de Fabián Bustos para coronarse ganador del Apertura: por diferencia de goles superaron a Sporting Cristal.

Los Chankas y Universitario se miden por la fecha 17 del Torneo Clausura. (Foto: GEC)





