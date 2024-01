Santos Laguna entró en la recta final de su pretemporada. A una semana de que inicie el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el mediocampista Pedro Aquino resaltó el trabajo realizado por el equipo y señaló que, a nivel personal, busca llegar de la mejor forma posible al duelo ante Chivas de Guadalajara, por la primera jornada del campeonato. Asimismo, reveló que tuvo molestias en los primeros entrenamientos, pero que logró recuperarse. Para el peruano, el objetivo principal del cuadro santista es avanzar a la Liguilla y luchar por el título.

En conferencia de prensa, el jugador de la Selección Peruana dio detalles de los trabajos de pretemporada bajo la dirección técnica de Pablo Repetto. “El equipo viene trabajando bien. Hemos trabajado en Torreón, ahora venimos a Guadalajara, tenemos amistosos. El equipo está enfocado, se le ve un buen ambiente. Hoy en día nosotros estamos enfocados en la pretemporada, ya la semana que entra vamos a trabajar para ese partido (vs. Chivas)”, sostuvo.

Aquino, quien en el Apertura 2023 jugó 15 partidos (anotó un gol y dio dos asistencias), agregó que se está esforzando para no perderse un solo duelo del Clausura 2024 que inicia el viernes 12 de enero. “Como siempre he dicho, desde el día uno que llegué a Torreón, mi intención es jugar todos los partidos, noventa minutos, y salir campeón. Queremos meternos a Liguilla y salir campeón, que eso es lo que a la gente le gusta”, apuntó al respecto.

Durante la rueda, Pedro recordó a los medios que tuvo una lesión que no le permitió ser parte del duelo ante León en noviembre pasado. “Tuve una pequeña fatiga por el trabajo. El último partido del torneo anterior (vs. León) salí con una lesión. Me fui de vacaciones, regresé y empecé a entrenar de cero a cien y me fastidió un poco, pero hoy en día ya me siento mucho mejor”, manifestó.

Finalmente, el exjugador de Sporting Cristal se refirió a los jugadores que se han incorporado a Santos Laguna con miras al Clausura 2024. “Recién los estoy conociendo, pero siento que están acá porque tienen cualidades y van a aportar al equipo. Vamos a darles toda la confianza. Los hemos recibido de la mejor manera”, concluyó. Hasta el momento, el club se ha reforzado con futbolistas como Santiago Núñez, Franco Fagundez y Vladimir Loroña.





¿Cuándo será el debut de Santos en el Clausura?

El debut de Santos Laguna en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX será el sábado 13 de enero, cuando visite a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron. Este compromiso está pactado para iniciar desde las 7:00 de la noche (hora mexicana, 8:00 p.m. en suelo peruano). Ese mismo día se juegan otros partidos como Cruz Azul vs. Pachuca, Monterrey vs. Puebla y Tijuana vs. América.





