Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Con la llegada de Gallese al Deportivo Cali: futbolistas peruanos que jugaron en Colombia
Con la llegada de Gallese al Deportivo Cali: futbolistas peruanos que jugaron en Colombia
El portero y capitán de la Selección Peruana ha sido confirmado como nuevo refuerzo del fútbol colombiano. Así como él, otros futbolistas peruanos pasaron también por tierras ‘cafeteras’. Revisa los nombres más destacados en esta galería.
A lo largo de la historia hubo muchos peruanos que jugaron en Colombia. (Foto: Composición Depor)
A lo largo de la historia hubo muchos peruanos que jugaron en Colombia. (Foto: Composición Depor)
1 / 23
A lo largo de la historia hubo muchos peruanos que jugaron en Colombia. (Foto: Composición Depor)
2 / 23
Miguel Loayza jugó en Deportivo Cali. (Foto: Archivo)
3 / 23
Guillermo Delgado jugó por Huracán FC y Deportivo Cali. (Foto: Archivo)
4 / 23
Guillermo La Rosa jugó en Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo. (Foto: Atlético Nacional)
5 / 23
César Cueto jugó en Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Pereira. (Foto: Atlético Nacional)
6 / 23
Jorge Olaechea, Eduardo Malásquez y Franco Navarro jugaron juntos en Independiente Medellín. (Foto: DIM)
7 / 23
Hugo Sotil jugó en Independiente Medellín. (Foto: DIM)
8 / 23
José Velásquez jugó en Independiente Medellín. (Foto: Getty Images)
9 / 23
Julio César Uribe jugó en Junior, América de Cali, Independiente Medellín y Envigado. (Foto: América de Cali)
10 / 23
Roberto Mosquera jugó en Deportivo Cali, Once Caldas y Cúcuta Deportivo. (Foto: Deportivo Cali)
11 / 23
Roberto Palacios jugó en Deportivo Cali. (Foto: @chorri_palacios)
12 / 23
Juan Carlos Mariño jugó en Atlético Nacional y Deportivo Cali. (Foto: Deportivo Cali)
13 / 23
Johan Fano jugó en Once Caldas, Atlético Nacional y Águilas Doradas. (Foto: Atlético Nacional)
14 / 23
Jean Tragodara jugó en Once Caldas. (Foto: Once Caldas)
15 / 23
Renzo Sheput jugó en La Equidad. (Foto: La Equidad)
16 / 23
Alexander Sánchez jugó en Rojinegros Águilas. (Foto: Rojinegros Águilas)
17 / 23
Roberto Merino jugó en Deportes Tolima. (Foto: Deportes Tolima)
18 / 23
Andy Pando jugó en La Equidad. (Foto: Getty Images)
19 / 23
Alberto Rodríguez jugó en Junior de Barranquilla. (Foto: Junior)
20 / 23
Andy Polo jugó en Millonarios. (Foto: Millonarios)
21 / 23
Aldair Rodríguez jugó en América de Cali. (Foto: América de Cali)
22 / 23
Raziel García jugó en Deportes Tolima. (Foto: Deportes Tolima)
23 / 23
Luis Ramos jugó en el América de Cali. (Foto: Facebook)
Después de varias temporadas en el fútbol de Estados Unidos, la historia entre Pedro Gallese y el Orlando City llegó a su fin no hace mucho. Lo que le abrió al portero varias puertas de acceso a diferentes clubes de la región, incluso del mismo territorio peruano. Sin embargo, sintiendo que no es su momento aún de volver a torneo de su país de nacimiento, aceptó jugar en el Deportivo Cali de Colombia. Pero no es el único en jugar en el fútbol ‘cafetero’, pues ya muchos otros peruanos han tenido experiencia -recientemente también- y han logrado echar raíces en dicho país para abrirle el camino a que los demás lleguen con buenos ojos. Revisa en esta galería todos los futbolistas peruanos que tuvieron la oportunidad de representar a algunos equipos de la liga colombiana.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.