El portero de la Bicolor tienen nuevo equipo tras dejar el Orlando City de la MLS y ahora será la muralla de la ‘Amenaza verde’ de la Liga Colombiana.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Alianza Lima y Universitario a la expectativa: Barcelona puso fecha para jugar amistoso en Perú
- ¿Quién fue el mejor arquero de la Liga 1? ¿Diego Enríquez o Pedro Díaz? Las métricas más exhaustivas de los dos arqueros de la Selección Peruana
- “Nos encantaría, es un excelente jugador”: Navarro sobre la posible llegada de Ureña a Alianza Lima
- Guillermo Enrique rompe su silencio tras dejar Alianza Lima: indisciplina en el club y no descarta seguir en el Perú
- Competencia para Alianza Lima: Alan Cantero en la mira de dos equipos de la Liga 1
- Competencia para Garcés: Alianza Lima y el defensor de selección que empieza a sonar en Matute
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal