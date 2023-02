No cabe duda de que Pedro Gallese es uno de los mejores porteros de la Major League Soccer (MLS). Si ya lo había demostró la temporada pasada, este último sábado comenzó a dejarnos varios ‘regalos’ de su repertorio bajo los tres palos: tuvo una providencial atajada para salvar al Orlando City y así mantener el 1-0 en el marcador, resultado que les dio la victoria sobre el New York Red Bulls en el Exploria Stadium.

Corría el minuto 88 y los ‘Leones’ estaban ganando gracias al tanto de Facundo Torres (56′). Solo quedaban pocos instantes para que el árbitro estadounidense Guido Gonzales Jr. finalice el compromiso. Justo cuando parecía que los visitantes estaban más cerca del empate, apareció el ‘Pulpo’ para sostener el 1-0 con una intervención muy a su estilo.

Todo comenzó cuando Cristian Cásseres tomó un rebote dentro del área y quedó mano a mano con el guardameta de la Selección Peruana. El mediocampista venezolano no dudó ni un instante y sacó un remate seco que tenía dirección al arco, sin embargo, ‘Pedrito’ estuvo bien ubicado y despejó el balón con su brazo izquierdo.

De esta manera, Orlando City –donde también ingresó Wilder Cartagena a los 90′– solo tuvo que aguantar los descuentos para sellar su primera victoria en esta temporada. El partido de Gallese, por supuesto, fue espectacular: según los datos de ‘SofaScore’, sumó cuatro atajadas –dos de ellas dentro del área–, tres despejes y un pase clave.

Pedro Gallese está disputando su cuarta temporada con Orlando City. (Foto: MLS)

¿Cuándo vuelve a jugar Pedro Gallese?

Pedro Gallese volverá a tener actividad la próxima semana, cuando Orlando City reciba en casa al Cincinnati FC por la segunda jornada de la MLS 2023. El compromiso está programado para el próximo sábado 4 de marzo desde las 7:30 p.m. y tendrá la transmisión oficial de ‘Apple TV’.

¿Cómo le fue al resto de peruanos en la MLS?

Además de Gallese y Cartagena, Luis Abram y Miguel Trauco también jugaron en la fecha 1 del campeonato estadounidense. El exdefensor de Sporting Cristal se llevó la victoria en el duelo de peruanos, entrando en la etapa complementaria para el 2-1 de Atlanta United sobre San Jose Earthquakes, que tuvo al ‘Genio’ durante todo el partido.

Raúl Ruidíaz, por su parte, no estará disponible en Seattle Sounders para el encuentro de este domingo frente a Colorado Rapids. La ‘Pulga’ todavía no se recupera de su lesión en el tendón de la corva y su director técnico, Brian Schmetzer, decidió no convocarlo hasta que esté bien físicamente.





