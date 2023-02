Aunque tras el pitazo final la alegría solo fue para uno, el último sábado hubo un importante duelo de peruanos en la Major League Soccer (MLS): Miguel Trauco, con San Jose Earthquakes, visitó al Atlanta United de Luis Abram. Si bien el lateral izquierdo fue titular desde el arranque, el zaguero zurdo ingresó en la etapa complementaria y estuvo presente en la remontada de su equipo.

El exdefensor de Sporting Cristal aprovechó este duelo para tomarse una linda postal con el ‘Genio’, la cual subió a su cuenta de Instagram con un saludo. “Qué gusto verte, hermano”, escribió Abram. Trauco le respondió el mensaje en otra publicación: “A seguir dándole, ‘mano’”, escribió en redes sociales.

Finalmente el partido lo terminó ganando Atlanta United con un emotivo final. A pesar de ir perdiendo desde el primer tiempo tras el gol de Jeremy Ebobisse (12′), los locales lo dieron vuelta sobre el final gracias a un doblete de Thiago Almada, el exfutbolista de Vélez, con quien Abram jugó en la Liga Profesional Argentina. El campeón del mundo se puso el equipo al hombro marcando el empate a los 90′+3 y la remontada a los 90′+9.

Miguel Trauco se ha ganado un lugar en la oncena titular del San Jose Earthquakes. (Foto: San Jose Earthquakes)

¿Cuándo vuelven a jugar Trauco y Abram?

En la próxima jornada de la MLS 2023, Atlanta United recibirá al Toronto FC en el Mercedes-Benz Arena, en el partido programado para el sábado 4 de marzo desde las 7:30 p.m., mientras que San Jose Earthquakes hará lo propio ese mismo día –pero a las 9:30 p.m.– al recibir al Vancouver Whitecaps en el Earthquakes Stadium.

¿Cómo le fue a los otros peruanos en la MLS?

Además de Trauco y Abram, Wilder Cartagena y Pedro Gallese tuvieron acción en esta primera jornada del campeonato estadounidense. El Orlando City tuvo un gran desempeño al vencer al New York Red Bulls por la mínima diferencia, gracias a una providencial aparición de Facundo Torres para poner el único tanto de la noche.

Raúl Ruidíaz, por su parte, no estará disponible en Seattle Sounders para el encuentro de este domingo frente a Colorado Rapids. La ‘Pulga’ todavía no se recupera de su lesión en el tendón de la corva y su director técnico, Brian Schmetzer, decidió no convocarlo hasta que esté bien físicamente.





