Cuando el partido se complica y el margen de error es mínimo, suele aparecer la figura que sostiene todo desde atrás. Eso ocurrió una vez más con Pedro Gallese, quien volvió a responder en un escenario adverso para su equipo. Deportivo Cali tuvo que afrontar gran parte del encuentro con un jugador menos y aun así logró rescatar un punto valioso fuera de casa. El arquero peruano fue exigido en más de una ocasión y respondió con seguridad, mostrando reflejos y liderazgo bajo los tres palos. En una liga tan competitiva como la colombiana, mantener el arco en cero no es tarea sencilla, pero el ‘Pulpo’ volvió a hacerlo.

El empate 0-0 se dio en la visita a Atlético Bucaramanga, en un duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay. Desde los 33 minutos, el cuadro ‘azucarero’ se quedó con diez hombres tras la expulsión de Fernando Álvarez, lo que obligó a redoblar esfuerzos en defensa.

Con un hombre menos, Deportivo Cali tuvo que resistir los constantes ataques del conjunto local. Los remates comenzaron a llegar con mayor frecuencia, especialmente en el segundo tiempo, cuando Bucaramanga adelantó sus líneas en busca del triunfo.

Ahí fue donde apareció Gallese. El portero nacional respondió ante disparos desde media distancia y también en jugadas dentro del área. Su seguridad transmitió tranquilidad a la última línea y permitió que el marcador no se moviera.

La prensa colombiana no tardó en destacar su actuación. Algunos medios lo calificaron como una de las figuras del encuentro, resaltando que sostuvo al equipo en los momentos más complicados del compromiso.

No es un hecho aislado. Con este resultado, el arquero peruano sumó su cuarta portería invicta en ocho jornadas disputadas. Hasta el momento, ha recibido siete goles en el torneo, cifras que lo colocan entre los guardametas más regulares del certamen.

Además, el punto conseguido tiene valor adicional si se considera que Deportivo Cali había perdido en sus tres visitas anteriores. Esta vez, pese a la inferioridad numérica, logró sumar y mantenerse en la pelea.

Actualmente, el conjunto verdiblanco acumula 11 unidades y se ubica en zona de clasificación al grupo de campeonato. En un torneo apretado, cada punto puede marcar diferencia en la recta final.

En la próxima fecha, Deportivo Cali recibirá a Fortaleza en su estadio, en un duelo clave para sostenerse en la parte alta de la tabla. Mientras tanto, en Perú, los hinchas siguen atentos al gran momento de Gallese, quien continúa dejando el nombre del país en alto con actuaciones sólidas en el extranjero.

