Hay un famoso dicho que dice que siempre encontrarás a un peruano en cualquier parte del mundo, tanto en las grandes ciudades como en los lugares más recónditos del planeta. Ya sea por temas familiares, políticos o económicos, muchas personas han salido del Perú y emigraron a otros países en busca una vida mejor. Este es el caso de Pedro Rodríguez Vergara, un futbolista que dejó la ciudad de Lima a los ocho años para vivir en Bonaire, una exótica isla en el sur del caribe muy cerca de Venezuela, donde desde muy temprana edad comenzó a practicar el fútbol hasta llegar a la selección nacional.

Pedro Rodríguez dejó su colegio, a sus amigos y al barrio donde vivía desde muy pequeño para seguir a su padre, que había encontrado en Bonaire el lugar perfecto para darle una mejor vida a su familia. Tuvo que cambiar su estilo de vida y el idioma para adaptarse a su nuevo hogar, pero nunca abandonó el fútbol y gracias al deporte llegó a acomodarse rápidamente en este nuevo lugar hasta llegar a ser una reconocida figura de la isla.

¿Quién es Pedro Rodríguez Vergara?

Rodríguez nació el 25 de julio de 1990 en Lima, Perú, y dio sus primeros pasos en el fútbol a los 13 años en las categorías juveniles del Atlétiko Tera Corá en Bonaire. A los 17 años, debutó en la Liga de Bonaire con el mismo equipo, destacando durante una temporada en el conjunto caribeño. Sin embargo, decidió trasladarse a los Países Bajos para estudiar Administración de Empresas y en el país europeo jugó dos años en el VUC Den Haag de la Hoofdklasse (quinta división), seguido de un año en el Voetbal Club Sparta de la Vierde Klasse (novena división), donde ganó el título en 2011 y ascendió a la Derde Klasse (octava división). Pese a su buen desempeño, no renovó su contrato y pasó una temporada en el HVV Hercules en la novena categoría.

Una vez completados sus estudios, Pedro Rodríguez regresó a Bonaire para jugar una temporada con el Arriba Peru, un equipo fundado por inmigrantes peruanos. Luego, fue fichado por el SV Uruguay durante tres años, continuó su carrera con el Atlétiko Flamingo durante dos años y luego volvió al SV Uruguay. Luego de la pandemia del COVID-19 y el retorno a la normalidad en la isla, se unió nuevamente al Arriba Peru en 2020, donde permaneció una temporada. Después de un breve descanso en su carrera, donde se dedicó a su trabajo y a su familia, en 2022 fue contratado para su tercera etapa en el SV Uruguay .

Pedro Rodríguez Vergara - primero de abajo a la izquierda - jugando el SV Uruguay de Bonaire. (Foto: Difusión)

Su paso por la selección de Bonaire

Bonaire es considerado un municipio especial, que pertenece a los Países Bajos, por lo que Pedro Rodríguez obtuvo la nacionalidad neerlandesa y con eso la posibilidad de representar a la isla. Pasó por todas las selecciones juveniles desde la Sub-15, Sub-17 y la Sub-20. Sin embargo, su estreno en el equipo nacional mayor se produjo en 2008 en un amistoso no oficial contra el NEC Nimega , que en ese momento realizaba su pretemporada en Bonaire. Su debut oficial llegó en el Torneo ABCS en 2013, enfrentando a Surinam. A lo largo de su carrera internacional, participó en la Copa del Caribe de 2014 y varios amistosos hasta 2017, acumulando 12 apariciones y convirtiéndose en uno de los jugadores más representativos de la selección bonairense.

Es importante destacar que Pedro Rodríguez es el tercer peruano en jugar por una selección nacional de otro país, uniéndose a Julio Lores Colán en los años 30, quien jugó por México, y José Balbuena, quien lo hizo por Chile en los 40. Sin embargo, Rodríguez es el primer peruano en disputar partidos en todas las categorías, desde las juveniles hasta el equipo mayor.

¿Cuál es su actualidad y a qué se dedica?

Pedro Rodríguez Vergara compagina su carrera futbolística con su trabajo en el área de administración y finanzas en la Escuela Superior de Bonaire. En esta isla, el fútbol no es un deporte profesional por lo que es imposible vivir exclusivamente de él. Cuenta con un trabajo aparte y su amor por la redonda lo toma como un pasatiempo, que a la vez le genera un ingreso extra para su familia. Además, comentó que ve los partidos de la ‘Bicolor’ y reveló de qué equipo es hincha en Perú.

“Mi sustento es mi trabajo, tengo un buen salario y puedo vivir tranquilo. En general, todos los que juegan en la liga no pueden vivir del fútbol. Usualmente tienen su propio trabajo, algunos en construcción, carpintería, pintura, algunos en oficinas, otros tienen sus propias empresas, etc. El fútbol lo mantienen como un hobby, pero también como una entrada extra... Sigo a la Selección, y soy hincha de Sporting Cristal , porque mi papá desde pequeño siempre me mantuvo en contacto con el club, así que es mi equipo favorito del Perú”, dijo en una entrevista con Alter Fútbol.





