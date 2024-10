Piero Quispe aparece en los momentos importantes. Por ejemplo, lo demostró cuando vestía la piel de la ‘U’, y ahora lo está haciendo en Pumas UNAM. Y es que el volante de la Selección Peruana fue la figura en el reciente clásico capitalino con el América, al anotar el gol del triunfo (1-0) y manejar los hilos del equipo durante un poco más de ochenta minutos. El futbolista nacional tiene la confianza del DT Gustavo Lema y se ganó un espacio en el once titular. Sin duda, está viviendo un buen momento y eso se debe al trabajo que realiza en los entrenamientos de la institución azteca. En medio de esta situación, Depor conversó con dos periodistas mexicanos para conocer a detalle el presente de nuestro compatriota en el club auriazul.

Jugó su mejor partido en el fútbol mexicano

El último domingo, Piero Quispe jugó su mejor partido desde que llegó al fútbol mexicano. Siempre participativo, concentrado en la marca cuando el equipo se replegaba, y mucha habilidad para ir hacia el frente y hacer daño al América. Los números lo respaldan: en 82 minutos disputados, consiguió una estadística de 90 % de pases precisos (18/20) y siete duelos ganados de diez. Asimismo, realizó dos quites y dos tiros, de los cuales uno se convirtió en el gol de la victoria en el clásico capitalino, uno de los más importantes en México. Ya registra dos goles y una asistencia con el conjunto auriazul.

En lo que va del Torneo Apertura, el exjugador de Universitario jugó ocho compromisos y en cinco de ellos inició como titular. Estuvo en la alineación inicial en las últimas tres victorias sobre Puebla (1-0), Tijuana (1-0) y América (1-0). “Día a día vengo mejorando y estoy muy feliz por marcar el gol y ayudar a mis compañeros, porque ganar un clásico no se gana todos los días. Ahora queda enfocarnos en el siguiente partido y a disfrutar”, aseguró ‘Pierito’ tras el último triunfo. Su próximo reto será ante Toluca (5 de octubre) en el Estadio Nemesio Díez, por la fecha 11 del campeonato.

Piero Quispe jugó ocho partidos en el Apertura de la Liga MX. (Foto: Pumas)

Voces desde México hablan de su presente

Gael Sánchez Cedillo, de FAN PUMA, medio que cubre exclusivamente al club auriazul, destacó la habilidad del peruano y el rol que cumple en el equipo. “Tiene cualidades con las que ninguno otro cuenta, su distribución y regate le dan mucho oxígeno al mediocampo de Pumas. Además, se asocia bien con su compañero del mediocampo (José Luis Caicedo), y cuando hace labores defensivas ayuda mucho al equipo. Cuando Piero se coloca detrás de los delanteros su función principal es ser la conexión entre la defensa y la ofensiva, ese ha sido su rol desde que llegó. La única gran constante es que no es agresivo, cuida mucho la posesión y procura tocar seguro. En ocasiones se ha perdido oportunidades para tirar al arco o dar un pase al frente, haciendo una de más”, apuntó.

Respecto a las mejoras que tuvo desde su llegada a la institución, indicó lo siguiente: “Se le vieron cualidades desde su llegada, por ello ha sido titular en gran parte de los partidos. Es importante que maneje la confianza que tiene en sí mismo, aspecto que ha venido trabajando bien. Cada vez es más agresivo con el balón y empuja el equipo hacia adelante, poco a poco toma decisiones más determinantes y se posiciona como el hombre importante cuando el equipo quiere atacar. Sin embargo, tiene que ser regular, no hay competencia actualmente en el plantel que le pueda hacer cara, por eso es referente en su posición. Cuando Piero anda bien, el equipo es efectivo en la ofensiva”.

Finalmente, se pronunció por el cariño y respeto que tienen los hinchas de Pumas por él. “La afición lo quiere, tiene sacrificio también en defensa y ha recuperado balones a base de esfuerzo y coraje. Eso la gente reconoce siempre de un extranjero. Hay opiniones divididas por una parte de la afición, recibe muchas críticas por lo antes mencionado, no ser más determinante a la hora de tomar decisiones puntuales, como el dar un pase para el delantero, tirar a puerta o hacer una finta de más. En general, la gente lo percibe como un jugador capaz, he ahí la razón de las críticas, sabemos que pueda dar más, mucho más”, sentenció.

Eduardo Torres, de Multimedios Deportes, aseguró que Piero Quispe se ganó un espacio en el once por sus actuaciones y porque ha sabido aprovechar las chances que le dieron. “Se fue ganando la titularidad gracias a que fue teniendo poco a poco buenas actuaciones. Piero Quispe aprovechó las oportunidades, estuvo más cerca del arco rival e hizo las cosas que le estuvo pidiendo Gustavo Lema. En su posición aporta un desgaste físico importante, trata de presionar a los rivales y poner pases entre líneas, además de intentar disparar de larga distancia cada vez que tiene oportunidad”, sostuvo.

“La adaptación es un punto clave para que Piero Quispe se vaya entendiendo con Pumas, que no ha movido demasiado su plantilla, que siguen (Rogelio) Funes Mori, el ‘Chino’ Huerta, creo que le ha ayudado mucho no tener que adaptarse a compañeros nuevos. Creo que (Quispe) puede llegar a ser una venta en unos dos años. Pumas es un equipo vendedor, no está acostumbrando a que jugadores que lleguen de esa edad duren mucho tiempo, así que seguramente va a ser vendido”, añadió.

Piero Quispe, concentrado en los entrenamientos de Pumas. (Foto: Pumas)

El calendario de Pumas en la recta final

Pumas UNAM ganó sus últimos tres partidos y llegó a los 19 puntos en el Apertura. Tras diez jornadas, se ubica en la quinta posición de la tabla general. Los partidos que se vienen serán decisivos para los dirigidos por Gustavo Lema, pues se jugarán su boleto a la Liguilla. Cuatro de estos encuentros serán ante equipos que están dentro de puestos de Liguilla directo, además de Chivas, que está en la octava casilla.

Los retos son los siguientes: Toluca (V), Atlético San Luis (L), Monterrey (V), Cruz Azul (L), Chivas de Guadalajara (V), Querétaro (L) y Mazatlán (V). Sin duda, dos de los duelos más complicados serán ante Monterrey y Cruz Azul. El 23 de octubre, los ‘felinos’ visitarán a los ‘rayados’ en el BBVA, recinto donde nunca han ganado. Y el 26 de octubre recibirán a la ‘Máquina’, el líder actual del Apertura con 25 unidades.





