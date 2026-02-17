En un partido clave por la diputa del campeonato, Piero Quispe fue clave en el 1-1 del Sydney FC frente al Auckland FC, en el compromiso correspondiente a la reprogramación de la jornada 10 de la Liga de Australia. El exjugador de Universitario de Deportes, quien no arrancó de titular y recién ingresó a los 77′, no tardó en hacerse sentir en el campo de juego al asistir a Alexandar Popovic para el 1-0 parcial a los 84′: después de recibir el balón tras un centro pasado desde la izquierda, el volante se hizo el espacio para enviar un pase preciso al corazón del área, el mismo que fue capturado por el zaguero australiano con un providencial testarazo. Sin embargo, la alegría no le duró mucho al equipo de Quispe, pues Auckland FC consiguió el empate definitivo en los minutos de descuentos, a través de un autogol de Alex Grant (90′+5). Este resultado no fue muy beneficioso para el equipo del peruano, pues siguen terceros con 26 puntos, a siete del líder Newcastle Jets, puntero con 33 unidades. Del lado de Piero, registró su tercera asistencia en la competición, que suma al gol que anotó en enero en el 3-0 contra el Macarthur.