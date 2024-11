Después de un primer semestre donde tuvo algunos altibajos en su rendimiento, Piero Quispe trabajó duro para asentarse en el mediocampo titular de Pumas UNAM. Hoy por hoy, con muchísimo más rodaje y la confianza de su entrenador Gustavo Lema, viene destacando hasta el punto de hacerse cargo del equipo cuando las ‘papas queman’. Así pues, el último jueves fue uno de los más destacados frente a Monterrey, a pesar de la derrota por 1-0 en los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El volante nacional fue inicialista como interior izquierdo, acompañando a José Caicedo y Jorge Ruvalcaba en la medular de los ‘Felinos’. El duelo estuvo muy parejo y disputado en el centro del campo, donde nuestro compatriota hizo gala de toda su técnica para permitir que su equipo progresara en el terreno de juego. En una de dichas acciones, dejó una guacha que fue elogiada por los periodistas encargados de la transmisión del encuentro.

Corría el minuto 51 en el Estadio BBVA, cuando en un jugada donde tenía a dos futbolistas presionándolo, Piero Quispe giró sobre su propio eje y piso el balón para hacerle un caño a Oliver Torres, uno de los elementos más destacados de Monterrey, con pasado en el Atlético de Madrid, Villarreal y Porto. Aquel movimiento permitió que Pumas pudiera descongestionar esa zona y así reiniciar el juego desde atrás.

Piero Quispe tiene contrato con Pumas UNAM hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)

A lo largo del compromiso, Quispe no solo estuvo comprometido en la creación, sino también en la marca. Los locales tuvieron mayor tiempo la posesión del balón y eso demandó un mayor desgaste físico por parte de los jugadores del cuadro universitario. Pese a ello, los de Lema consiguieron llevar peligro con dos remates a portería, mientras que los ‘Rayados’ solo uno, precisamente el penal a los 90′ que Sergio Canales canjeó por gol.

Si bien no fue un buen resultado para Pumas, Quispe volvió a ser de los valores más altos y no solo fue reconocido durante la transmisión, sino también en la web de TUDN: “El jugador peruano tuvo una gran actuación frente a ‘Rayados’, pero no pudo evitar la derrota universitaria”, señalaron. El exvolante de Universitario fue cambiado a los 80′ por Pablo Monroy y llegó a los 19 encuentros disputados en la temporada, 15 por la Liga MX y cuatro por la Leagues Cup; además, lleva dos goles y dos asistencias.

¿Cuándo volverá a jugar Pumas UNAM?

La revancha para Pumas UNAM será este domingo 1 de diciembre, cuando reciba a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. El duelo está pactado para la 1:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido por las señales de TUDN y Canal 5. Los pupilos de Gustavo Lema están obligados a marcar como mínimo un gol si desean clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2024, pues su mejor ubicación en la tabla de posiciones de la etapa regular los favorece.

Esto dice el reglamento respecto al desempate: “Los clubes vencedores en los partidos de cuartos de final y semifinal serán aquellos que en los dos juegos anoten el mayor número de goles. De existir empate en el número de goles anotados, el club con mejor posición en la tabla general de clasificación avanza al siguiente ronda”. En este caso, los ‘Felinos’ terminaron cuartos y ‘Rayados’ en quinta posición.

Hay que recordar que no es la primera vez que Piero Quispe disputa esta instancia con su club, ya que en el Torneo Clausura también llegó hasta los cuartos de final después de clasificarse a través del Play-In. Ya instalados entre los ocho mejores del campeonato mexicano, el cuadro del volante nacional no pudo vencer a Cruz Azul, cayendo por 2-0 en la ida y empatando por 2-2 en la vuelta. Ahora el futbolista de 23 años va por su revancha y buscará ganar su primer título en el balompié azteca.

Piero Quispe llegó a Pumas UNAM tras salir campeón con Universitario en el 2023. (Foto: Getty Images)





