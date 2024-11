El fútbol es un deporte muy ingrato. Un día puedes estar en el olimpo y ser ovacionado por toda una hinchada que corea tu nombre; mientras que otro día puedes ser el blanco perfecto para las críticas. Los mismos que antes decían quererte incondicionalmente, ahora te insultan. Precisamente eso está atravesando Luis Advíncula en Boca Juniors, a propósito de su reciente expulsión frente a Vélez Sarsfield por la Copa Argentina. Debido a que el ‘Xeneize’ quedó eliminado y cerrará otro año en rojo, la situación se agravó aún más.

En general, la temporada de Boca ha sido para el olvido. No solo no consiguieron arrancar en la Copa Libertadores como muchos hinchas esperaban –sobre todo después de haber disputado la final el año pasado–, sino que fueron eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Cruzeiro. Precisamente en aquella llave, Advíncula fue uno de los señalados por su prematura expulsión –a los 10 segundos– y que a la postre derivó en una tanda de penales fatídica para el cuadro que por entonces era dirigido por Diego Martínez.

De un tiempo a esta parte, la hinchada siempre respaldó al ‘Rayo’ y lo tuvo como uno de los referentes del plantel, pues a pesar de que el equipo no encontraba un funcionamiento claro, él siempre ponía la cara y era uno de los más destacados incluso en las derrotas. Su momento cumbre se dio en la Libertadores del año pasado, donde sirvió una asistencia y marcó cuatro goles, uno de ellos en la final frente a Fluminense. Aquel zurdazo en el Maracaná fue un desahogo para todos los que llegaron hasta Río de Janeiro, pero que lamentablemente no pudieron volver con la séptima.

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Copa de la Liga 16 - 4 1270′ Liga Profesional 16 - 2 1262′ Copa Sudamericana 8 - - 507′ Copa Argentina 2 - 1 139′

Los registros de Luis Advíncula en la temporada 2024.

Luis Advíncula fue expulsado en las semifinales de la Copa Argentina. (Video: TyC Sports)

Este 2024 ha sido muy turbulento para Boca Juniors, pasando por las decepciones a nivel local, la eliminación de la Sudamericana y el reciente desenlace en la Copa Argentina. Así pues, cuando un colectivo no funciona como debería, llega un momento en que esa dinámica de derrotismo alcanza a todos, incluso a los que estuvieron aportando algo diferente como Advíncula. Quizás esta sea parte de la explicación de por qué poco a poco fue perdiendo relevancia.

Ahora que el equipo de Fernando Gago tendrá que hacer cálculos para saber si clasifica a la Libertadores 2025, los hinchas están muy enojados. Dentro de todo, se entiende esa reacción por cómo se vive el fútbol en Argentina. ‘Lucho’, por su parte, todavía tiene tres partidos en la Liga Profesional y tendrá la chance de redimirse, sabiendo que los ojos se posarán sobre él con otra intención. De momento, ya recibió el respaldo de Juan Román Riquelme, presidente del club: “Eso es fútbol, nadie se hace expulsar porque quiere, Advíncula nos dio mucha alegrías; hoy le tocó ser expulsado, doble amarilla, qué va a hacer, son cosas que pasan”.

Por otra parte, el tema de las tarjetas rojas en Boca Juniors no es algo exclusivo del ‘Rayo’. Las estadísticas no mienten y ponen al descubierto una cuestión que tiene que ser revisada con mayor detenimiento por el comando técnico de Gago. En el último tiempo, contando seis llaves de eliminación directa y el reciente duelo por la Copa Argentina, los ‘xeneizes’ han recibido siete expulsiones: Marcos Rojo, Frank Fabra, Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Milton Delgado y Luis Advíncula (2). El fútbol no funciona como algo mecánico, el fútbol también es contagio, y claramente dentro del club tienen que bajarle un cambio a las revoluciones.

Competición Instancia Partido Expulsado Copa Libertadores 2023 Semifinal vuelta Palmeiras 1-1 (2-4) Boca Marcos Rojo Copa Libertadores 2023 Final Fluminense 2-1 Boca Fran Fabra Copa Argentina 2023 Semifinal Boca 2-3 Estudiantes Marcelo Saracchi Copa de la Liga 2024 Semifinal Estudiantes 1-1 (3-1) Boca Cristian Lema Copa Sudamericana 2024 Repechaje vuelta Boca 1-0 Independiente del Valle Milton Delgado Copa Sudamericana 2024 Octavos de final vuelta Cruzeiro 2-1 (5-4) Boca Luis Advíncula Copa Argentina 2024 Semifinal Boca 3-4 Vélez Luis Advíncula

Las últimas siete expulsiones importantes en Boca.

Luis Advíncula fue expulsado en Boca contra Cruzeiro. (Video: DSports)

¿Y en la ‘Bicolor’?

El cantar de Luis Advíncula en la Selección Peruana es muy diferente al que se escucha en Boca Juniors. Si bien en Argentina son conscientes de que por ahora está pasando por un mal momento y tiene margen de mejora pensando en el futuro –desde el 2025 no ocupará plaza de extranjero y tiene contrato hasta diciembre del 2026–, en la ‘Blanquirroja’ la situación es aún más compleja y no data desde ahora que todo es un caos con Jorge Fossati, sino desde el 2023 cuando el equipo tampoco funcionaba con Juan Reynoso.

Si uno busca en la memoria cuál fue el último gran partido de ‘Lucho’ con la ‘Bicolor’, posiblemente tengamos que remontarnos hasta marzo del 2022, cuando vencimos por 2-0 a Paraguay y conseguimos el boleto al repechaje para el Mundial de Qatar –una historia que no vale la pena recordar–. Desde entonces el equipo fue mutando y nunca encontró un equilibrio entre lo que había en el plantel y lo que querían plasmar los entrenadores que llegaron después de Ricardo Gareca.

Luis Advíncula registra una expulsión en las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

Siendo Advíncula uno de los capitanes, muchos esperamos que replicara su rendimiento con Boca en la ‘sele’. No obstante, quitando los amistosos, en los encuentros oficiales casi siempre quedó retratado. Todo inició en el arranque de las Eliminatorias 2026 frente a Paraguay, donde no pudo contener a Ramón Sosa y se ganó la tarjeta roja por doble amonestación. Después no jugó contra Brasil ni Venezuela por suspensión, y tampoco pudo hacer mucho ante Chile, Argentina y Bolivia.

La Copa América también fue otro golpe para el chinchano, pues solo debutó contra Chile y tuvo que ser cambiado a los 35′ por lesión, algo que lo marginó de los siguientes partidos frente a Canadá y Argentina. De vuelta al proceso clasificatorio, estuvo contra Colombia, Ecuador, Brasil, Chile y Argentina, pero se perdió el cruce con Uruguay por lesión. Aquí hay que aclarar que gran parte de su pobre desempeño con la Selección Peruana tiene que ver con Fossati, quien en los dos últimos compromisos lo ubicó como carrillero por izquierda. Un total sin sentido.

Advíncula tiene 34 años y es uno de los más experimentados del plantel, por algo ha sabido dar la cara en este presente tan sombrío: “Este grupo tiene buenos referentes, la gran mayoría estamos grandes, tenemos muchas batallas con la selección. Tuvimos momentos gloriosos pero no podemos hablar de lo que ya pasó”, dijo tras el último 0-0 con Chile. Con seis partidos por delante en este proceso clasificatorio, y una expectativa por los suelos debido a los malos resultados, la ‘Bicolor’ necesita que los más grandes allanen el camino. Es lo que toca.

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Amistosos 4 - - 209′ Copa América 1 - - 35′ Eliminatorias 2026 5 - - 388′

Los registros de Luis Advíncula con Perú en el 2024.

Luis Advíncula registra nueve partidos con Perú en las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

Advíncula y un 2025 para redimirse

Para tener una radiografía más clara del presente de Luis Advíncula en Boca Junior, Depor conversó con Giuliano Pimenta, periodista de Todo Noticias, quien analizó a qué se debe este momento de nuestro compatriota. “Lamentable lo de Advíncula, porque él es un buen jugador. Su año ha sido de más a menos, porque no empezó tan mal, pero sí algo flojo. Venía de un buen pasado, era el único que daba la cara en Boca desde el año pasado. Le costó mucho replicar ese nivel, de reafirmar todo lo bien que hizo en una temporada con final de Copa Libertadores”, comentó.

Haciendo foco en su expulsión frente a Vélez, agregó: “Su última expulsión hizo que la gente pierda la paciencia, porque también se había salvado de la tarjeta roja en el primer tiempo y ya tenía amarilla, por lo que pudo haber evitado esa barrida. Advíncula es un tipo que siempre ha dado la cara, sobre todo cuando otros referentes no la dan. La gente está enojada, porque parece que todos están en la misma sintonía, porque no creo que él lo haga con maldad, sino que el equipo en sí está mal”.

Luis Advíncula llegó a Boca Juniors a mediados del 2021. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, Pimenta consideró que la dirigencia del club no ha tomado las medidas correctas para tener un plantel competitivo, pero acotó que Advíncula merece seguir en el equipo. “El problema de Boca es su dirigencia, que no arma un plantel como la gente, no limpia a los que debería, como a Marcos Rojo o Jorge Figal. Obviamente Advíncula no está en la lista, pero sí hay muchos jugadores que no merecen seguir en Boca, porque hay apatía, displicencia y eso se contagia al resto que trata de aportar algo”, apuntó.

En cuanto a la percepción de la hinchada ‘xeneize’, el periodista de Todo Noticias manifestó: “Lo de Advíncula pasa en un mal contexto, cuando las cosas están mal. El hincha de Boca no tiene la misma paciencia, y ahora con la experiencia que él tiene, es evidente que va a ser criticado. La hinchada es así. Luis pudo haber sido más inteligente en esas jugadas, y obvio la gente se enoja porque pudo evitarse. Yo creo que en la medida que pasen los partidos, la cosa se calmará, porque si tú le preguntas a 10 hinchas qué piensan de Advíncula, ocho te dirán que se vaya. Es así, todo muy pasional”.

Para Julio Cronopiano, socio y analista de Boca, Advíncula ha tenido un año con altibajos como todo el equipo en general, pero que tuvo pasajes muy destacados como la asistencia en el 3-2 sobre River, por la Copa de la Liga. “Fue un año con puntos muy bajos, pero en ese año bajo hubo algunas cosas destacables, sobre todo en el ciclo de Diego Martínez. Advíncula fue importante en un clásico, con una asistencia ante River. Tuvo partidos malos, como todos. Siento que a pesar de eso, merece una redención”, afirmó.

Luis Advíncula ha ganado cuatro títulos con Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

Según señala Cronopiano, Fernando Gago es un técnico hecho a la medida de Boca, pero necesitará tiempo para imponer su idea, sobre todo con un 2025 más exigente. En ese sentido, ‘Lucho’ tiene el espacio garantizado en el esquema de ‘Pintita’. “Todo es emocional. Yo siento que Gago es un buen líder, y le va a encontrar su lugar a Advíncula. Es un buen jugador, tiene muchas virtudes y debe pulir sus defectos. A veces su impulsividad le juega en contra. Lo que pasó contra Vélez es para el olvido”, agregó.

Finalmente, el socio ‘xeneize’ valoró lo que hizo Advíncula en el pasado reciente, por lo que le parecería muy injusto si por este altibajo termina saliendo del equipo, donde tiene contrato hasta el 2026. “Va a tener su revancha, soy de creer en las revanchas. Advíncula va a tener que trabajar algunas cosas, sobre todo en lo que respecta a su temperamento, su juego. Es un tipo muy profesional, no sale de juergas, él quiere sumar al equipo. Él está identificado con Boca, aquí encontró su lugar. Así que sacarlo sería muy injusto. Tendrá su revancha, estoy seguro”, sentenció.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)

Lucas Sotelo, producto del programa Pizarra Xeneize, también analizó a fondo la actualidad del también jugador de la Selección Peruana. “Es innegable la influencia del momento de Boca en el rendimiento de Advíncula. Pero es cierto que hace mucho tiempo que no se ve una versión sostenida del rendimiento de Luis; la última que recuerdo fue en la vuelta del repechaje contra Independiente del Valle. A partir de entonces se le vio menos proactivo, y él es un jugador que siempre destacó por su aporte ofensivo. Está claro que ha bajado su nivel”, argumentó.

En cuanto a la reacción de la hinchada, Sotelo consideró que este tipo de episodios hará que las miradas sobre ‘Lucho’ vayan cambiando poco a poco, a menos que recupere su mejor versión. “Luego de la expulsión contra Vélez se escucharon varios silbidos, como signo de reprobación hacia su actitud irresponsable. Creo que la respuesta de la hinchada está empezando a cambiar, por más que lo que hizo en el 2023 se recuerde mucho. La admiración por él va más que todo por su entrega, su sacrificio, por querer estar siempre, por su profesionalismo”, sentenció.

Luis Advíncula no ocupará plaza de extranjero en el 2025 ya que obtuvo la ciudadanía argentina. (Foto: Getty Images)





