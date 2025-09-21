Recibimiento a lo grande. Piero Quispe llegó en las últimas horas a Australia para sumarse al Sydney FC, el nuevo reto de su carrera. A su llegada al Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sydney, el peruano fue recibido por un gran números de compatriotas, quienes lo esperaron con bombos, banderolas y pancartas. De hecho, hubo varios que lucieron la camiseta de Universitario de Deportes y aprovecharon en tomarse fotos con el ‘Príncipe Inca’, como fue bautizado Quispe por Sydney FC. “Feliz por la oportunidad, estoy muy motivado de hacer las cosas bien por Australia y con la bendición de Dios a romperla. Muchos piensan que el fútbol allá es fácil, pero es competitivo y por eso también lo escogí. Tomo las críticas de buena manera, con la frente en alto y me servirá de motivación. Sé lo que valgo y lo que puedo dar”, declaró Piero antes de partir a Australia. El peruano tendrá cerca de un mes para prepararse, conocer a sus nuevos compañeros y alistar su debut en la A-League, el 17 de octubre ante Adelaide United.