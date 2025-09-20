Las últimas semanas el futuro de Piero Quispe ha estado en boca de todos. No tanto por sus decisiones dentro del campo de juego, sino por la comentada elección de dejar Pumas UNAM para marcharse al fútbol australiano, con el objetivo de tener los minutos que no estaba recibiendo en la Liga MX y recuperar su mejor versión. El Sidney FC será su nuevo equipo con una sesión por una temporada, por lo que el último jueves cruzó el charco desde Perú para afrontar este desafío.

En esta breve aparición en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Quispe se tomó unos minutos para charlar con los medios de comunicación y tocar varios temas en agenda. En primera instancia, no fue ajeno a las críticas que empezó a recibir en los últimos días por mudarse al balompié australiano, afrontándolas –según dijo– de buena manera.

“Feliz por la oportunidad, estoy muy motivado de hacer las cosas bien por Australia y con la bendición de Dios a romperla”, firmó en un primer momento, mostrándose motivado por cambiar de aires en una etapa de su carrera donde estaba necesitando más oportunidades.

“Muchos piensan que el fútbol allá es fácil, pero es competitivo y por eso también lo escogí. Tomo las críticas de buena manera, con la frente en alto y me servirá de motivación. Sé lo que valgo y lo que puedo dar”, aseveró, haciéndole frente a los cuestionamientos de la opinión pública, donde muchos consideraron este préstamo al Sidney FC como un retroceso para su carrera.

Piero Quispe disputó nueve partidos con Puma UNAM durante el segundo semestre del 2025. (Foto: Getty Images)

Hay que tomar en cuenta que este movimiento se dio, en gran medida, por la necesidad de Pumas UNAM de fichar a un atacante. Como ya tenían los cupos de futbolistas no formados en México copados, Piero Quispe se vio obligado a buscar otras alternativas. Su préstamo por el cuadro australiano será hasta mayo del 2026, con una extensión automática con los ‘Felinos’ hasta finales del 2028.

Por otro lado, esta aparición de Quispe coincidió con la designación de Manuel Barreto como nuevo director técnico interino de la Selección Peruana, quien será el encargado de dirigir al plantel en los amistosos que restan en este 2025. La ‘Muñeca’ dejó momentáneamente sus funciones como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol y ahora asumirá este desafío en su carrera en el banquillo.

‘Pierito’ lo conoce muy bien porque trabajaron juntos en Universitario de Deportes, donde Barreto fue director deportivo antes de llegar a la FPF. En ese sentido, valoró su elección como timonel de la ‘Blanquirroja’: “Además se de ser buen entrenador, es una gran persona, espero que todo le vaya bien, le deseo muchos éxitos”.

Por último, el mediocampista del Sidney FC fue consultado sobre el presente de la ‘U’ en la Liga 1, donde se mantiene en la pelea por el tricampeonato. Sabe que en algún momento va a volver al fútbol peruano, por lo que no ocultó su deseo de hacerlo por el conjunto crema cuando se dé la posibilidad. “La ‘U’ siempre va a ser mi vida, mi casa, siempre veo los partidos y espero regresar pronto”, sentenció.

Piero Quispe marcó cinco goles en su paso por Pumas UNAM. (Foto: Getty Images)

