En diciembre del 2004, cuando Joaquín Beltrán estaba levantando su tercer y último título como futbolista de Pumas UNAM, Piero Quispe recién tenía tres años y estaba dando sus primeros en el barrio Naranjal, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Mientras aquel niño escribía su propia historia en la inconsciencia de su infancia, a miles de kilómetros el ‘Capi’ lideraba al equipo de Hugo Sánchez en un bicampeonato histórico, donde los ‘Felinos’ se erigieron como los monarcas totales del fútbol mexicano.

Han pasado 20 años desde aquellos festejos y la vida cambió para ambos personajes. Piero Quispe acaba de completar su segundo semestre como futbolista de Pumas y, pese a que el desenlace no fue el esperado en el Torneo Apertura –fueron eliminados en cuartos de final por Monterrey–, dejó sensaciones individuales muy positivas. Joaquín Beltrán, por su parte, tiene un proyecto deportivo enfocado en menores y trabaja como comentarista de la Liga MX para un canal de televisión, desde donde ha seguido al detalle la progresión del volante nacional en su primera aventura en el extranjero.

Si bien Pumas volvió a campeonar en el 2011, desde aquel año arrastra una sequía que hasta la fecha no ha podido saldar. En ese sentido, Depor charló con el exzaguero para conocer su mirada del presente de los universitarios y del que Piero Quispe forma parte. Valoró que la directiva haya respaldo la continuidad de Gustavo Lema como entrenador, elogió la mejora notable del exmediocampista de Universitario de Deportes y recordó su relación de amistad con Juan Reynoso, a quien consideró una persona muy escuchada en el balompié azteca.

Joaquín Beltrán se retiró en la temporada 2011. (Foto: Getty Images)

¿Cuál es tu balance de Pumas respecto a lo que mostró en el año?

Ha sido un año difícil para Pumas, porque creo que hubo una mejoría notable en el esquema táctico, en el funcionamiento dentro del campeonato, en lo individual, entre ellos Piero Quispe; pero se quedaron cortos en ambos torneos, con esa posibilidad de romper la racha de no salir campeones desde hace más de trece años. En cuanto al último Torneo Apertura, el crecimiento que había mostrado el equipo daba para pensar que podían llegar más lejos, pero cuando cometes equivocaciones puntuales de desconcentración, lo pagas como pasó en el partido de definición con Monterrey. Pumas fue preso de sus errores, de las propias desconcentraciones que tuvieron los jugadores y es un tema de aprendizaje.

La directiva decidió respaldar a Gustavo Lema como entrenador. ¿Cómo ves esta medida, la cual refleja un respeto por los procesos a largo plazo?

Me gusta, porque los procesos y proyectos llevan tiempo. Yéndome un poco para atrás, cuando yo jugué en Pumas y fuimos campeones en el 2004, fue porque el proceso comenzó en el 2001 con Hugo Sánchez y se le dio continuidad. Después se cosecharon los frutos y fue porque le tuvieron paciencia. Por eso me parece una decisión acertada que se quede Gustavo Lema, pues el proyecto necesita tener pocos cambios y eso también tiene que ver con la dirección técnica.

Respecto a Piero Quispe, ¿qué valoración le das a su 2024 en Pumas?

Ha crecido. En comparación con el primer semestre, en este mostró una mejor adaptación, mejoró mucho en la toma de decisiones dentro del juego y llegó a ser constante en su titularidad. Cada vez se le ve mejor, se le ve más adaptado, desarrollando de mejor manera su fútbol. Me parece que Piero está llamado a ser uno de los futbolistas que más genera hacia el frente en favor del equipo, que hace jugar a sus compañeros, que ofensivamente busca aportar más. Ha sido un buen torneo para él, sobre todo porque mejoró en la labor de recuperación, en ese sacrificio extra que siempre es necesario. Va a seguir siendo importante en este proceso dentro del esquema de Gustavo Lema.

Piero Quispe marcó dos goles con Pumas en el Torneo Apertura 2024. (Foto: Getty Images)

Respecto a la visión de Gustavo Lema, ¿cómo fue llevando a Piero Quispe a lo largo del año?

Ha sido bueno el manejo de Lema. En específico con Piero Quispe, lo ha sabido llevar porque él es muy joven, más allá de que es un jugador de selección nacional. Cuando se hacen este tipo de contrataciones, algunos quieren resultados inmediatos, pero también es un muchacho joven, por lo que Lema lo fue llevando de a pocos. Conforme pasaban los meses le fue dando más responsabilidades dentro del terreno de juego y creo que Piero ha respondido a esas exigencias. Evidentemente en el 2025 se le exigirá más, porque ha demostrado tener una mejoría constante.

¿Cómo ha reaccionado la hinchada de Pumas al primer año de Piero Quispe en el club?

La afición de Pumas es exigente, conocedora y se da cuenta de lo que ve. Hoy respaldan a Piero Quispe, es lo que percibo. La gente reconoce su mejoría, su esfuerzo y ese sacrificio que hace para dar más allá de lo que puede dar con balón. Hoy la afición está contenta con su desarrollo, pero evidentemente le va a exigir más porque se han dado cuenta que es un buen futbolista.

¿Qué tiene que mejorar Piero Quispe para seguir creciendo en el fútbol mexicano?

Tiene que seguir por el camino en el que está hoy, seguir trabajando fuerte en la recuperación de la pelota, seguir pidiéndola cuando tienen que asumir más responsabilidades, porque jugadores como él deben tener mucho contacto con la pelota. Lo que debe potenciar Piero es ese último toque, ser más determinante en el toque que va a hacer que su compañero defina una jugada. Lo ha mejorado, pero los minutos y los partidos harán que sume más experiencia dentro del fútbol mexicano. En líneas generales, Piero ha crecido tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, y debe seguir esa línea.

Piero Quispe registra 38 partidos con Pumas UNAM. (Foto: Getty Images)

En su momento Raúl Ruidíaz volvió a abrir el mercado de México para los futbolistas peruanos, luego de ‘romperla’ en el Monarcas Morelia. Algo que en su momento también pasó con Juan Reynoso. ¿Qué tiene que pasar para se vuelva a repetir un fenómeno así?

Fíjate que es una pregunta muy interesante. Curiosamente el otro día, en el programa donde participo, tuve una charla con Juan Reynoso, que fue nuestro invitado y con quien tengo una buena relación. Precisamente le hice la misma pregunta que tú me haces, sobre qué tiene que pasar para que el futbolista peruano vuelva a venir con frecuencia a México. Juan me decía –y estoy completamente de acuerdo– que el futbolista peruano tiene que tomar el riesgo de venir a una liga como la mexicana, que es competitivamente mejor que la de Perú. Tiene que pagar el precio de la adaptación y tener en cuenta que si no se adapta rápido, va a ser difícil tener continuidad. Jugadores como Anderson Santamaría o Pedro Aquino, mal que bien, llevan rato en nuestro fútbol. Creo que Piero Quispe va por ese camino. Ese es el tema, que el futbolista peruano venga y se adapte rápido, que venga con la intención de trabajar y ganarse su lugar acá.

Ahora que mencionas a Juan Reynoso, quien es muy respetado allá en México, ¿qué opinas de su presente como entrenador, más allá de que en su último paso por la Selección Peruana no le fue bien?

Juan es muy respetado, querido y escuchado acá en México. Él trascendió como jugador en México y en su selección. Después como entrenador, llegó a Puebla y luego pasó a Cruz Azul para sacarlo campeón después de muchísimos años, algo que también hizo en Perú con Melgar. Es un técnico que tiene esa magia, por eso es un tipo escuchado, por lo que ha logrado a lo largo de su carrera. Por eso también siempre está en la mira, no solo acá en México, sino también en países de afuera.

Juan Reynoso ganó el Torneo Clausura 2021 con Cruz Azul. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR