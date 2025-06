El 2025 llegó a la mitad de temporada y, como es costumbre, comenzarán los movimientos en el mercado de fichajes a nivel mundial. En México, hay un peruano que parece no estar cómodo en su equipo y todo indica que tendrá nuevos aires: Piero Quispe. El volante nacional es parte de Pumas UNAM, pero en el último torneo no tuvo los minutos deseados. Esta situación ha despertado el interés del jugador por buscar un nuevo club, sumado también a la aparición de ofertas para hacerse de sus servicios.

En primera instancia, comenzaron los rumores de un posible regreso al Perú para jugar por Universitario de Deportes; sin embargo, su futuro está más ligado al futbol exterior. De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, “no hay un plan” para que sea parte de algún equipo en la Liga 1.

“Está firme, inició pretemporada en México con Pumas. No es que le han dicho que se tiene que ir porque no está en los planes o lo van a prestar, no es verdad. También es cierto que, a raíz de esta situación, hay clubes del extranjero que se han acercado a Quispe o el representante para ver posibilidades”, contó el periodista.

Para el futbolista peruano, la idea será tener más continuidad ya que la situación lo llevará a seguir siendo convocado en la Selección Peruana. Si bien no ha tenido minutos en la última fecha doble, es de consideración por el comando técnico. Eso sí, su salida de Pumas no será fácil por el contrato que tiene con la institución mexicana.

Piero Quispe. (Foto: Getty Images)

“Para que eso suceda tendría que negociarse directamente con Pumas. Tengo entendido que hay un equipo de Brasil que está muy interesado en Piero Quispe”, agregó sobre el futuro del ex Universitario de Deportes que, en la última temporada, perdió el protagonismo por bajo rendimiento.

En lo que respecta al 2025, Piero Quispe jugó un total de 16 partidos oficiales en el Torneo Clausura de la Liga MX. Además, marcó dos goles: ante Mazatlán y Puebla. Si bien inició como titular en el equipo, con el paso de las fechas fue perdiendo protagonismo. Cabe resaltar que Pumas quedó eliminado en el repechaje previo a la Liguilla ante Juárez.

El mensaje de Piero Quispe que emocionó a hinchas de Universitario

En medio de los rumores de la llegada de Aaron Ramsey a Pumas de México, la situación de Piero Quispe en el equipo parece no brindar su continuidad. En ese sentido, el volante peruano estaría buscando club y, a través de redes sociales, publicó una foto alusiva a su pasado en Universitario de Deportes, recordando el año en el que fue campeón.

El futbolista de 23 años acompañó esta postal junto a dos corazones (uno crema y otro rojo), acompañado también del emoji “back”, que en inglés se puede interpretar como una señal de regreso a la institución. La situación despertó distintos comentarios de la hinchada en redes sociales, poniéndolo como posible competencia de Jairo Concha y Jairo Vélez.

Piero Quispe publicó una foto con camiseta de Universitario. (Foto: Instagram)

