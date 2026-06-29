La tarde de este lunes 29 de junio quedó confirmado el final de la etapa de Piero Quispe en el fútbol mexicano. El mediocampista peruano rescindió su contrato con Pumas UNAM y quedó como jugador libre, por lo que ahora podrá negociar su incorporación a cualquier club.

La noticia fue adelantada por el periodista César Luis Merlo y rápidamente generó repercusión entre los hinchas, especialmente de Universitario de Deportes, club donde el volante brilló antes de dar el salto al extranjero.

🚨𝙋𝙞𝙚𝙧𝙤 𝙌𝙪𝙞𝙨𝙥𝙚 rescindió su contrato y ya no es más jugador de Pumas. ⬇️https://t.co/BIPWnH6BPU — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 29, 2026

Tras conocerse la desvinculación, Depor se comunicó con el entorno del futbolista para conocer cuál será el siguiente paso en la carrera del jugador de 24 años.

“Si es verdad, la noticia está en todos lados”, nos dijo en un primer momento el entorno de Piero Quispe.

Desde el círculo cercano de Quispe evitaron adelantar negociaciones con algún equipo y aseguraron que, por ahora, no existe una decisión tomada sobre su próximo destino.

“Vamos a evaluar. El libro de pases tiene para rato”, fue la respuesta que recibió Depor al consultar sobre los planes del volante para las próximas semanas.

Con el mercado de fichajes recién en marcha, Quispe analizará las alternativas junto a su entorno antes de definir el siguiente paso de su carrera, ya sea con un retorno al fútbol peruano o una nueva experiencia internacional.

Asimismo, al ser consultados por un posible regreso a Universitario o si la prioridad es continuar su carrera en el extranjero, la respuesta fue la siguiente: “Vamoa a evaluar”, enfatizó el entorno de Piero Quispe.

Por ahora, el exvolante de Pumas escuchará propuestas antes de tomar una decisión definitiva, mientras su nombre comienza a sonar como uno de los más atractivos del actual mercado de pases sudamericano teniendo en cuenta que en Australia con Sydney no le fue tan mal pese a salir subcampeón en la liga local.

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