Desde el estadio Alfonso Lastras Ramírez, Pumas y Atlético San Luis se ven las caras por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX. El choque se desarrollará este viernes 19 de enero desde las 9:00 p.m. en México y 10:00 p.m. (hora peruana). Ambos equipos comenzaron su camino del torneo local con una victoria, por lo que quieren seguir cosechando triunfos. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica y México, donde podrás sintonizar el minuto a minuto de este partido. Aquí te brindamos más detalles sobre la transmisión del juego.

Los auriazules llegan con muchas incógnitas tras la salida de figuras como Juan Dinenno o Gabriel Fernández, quienes tomaron la decisión de firmar con otros clubes. La base del equipo se mantiene y se espera que las contrataciones rindan los frutos necesarios para meterse de nueva cuenta entre los cuatro mejores clubes del fútbol mexicano.

Ya iniciaron con victoria en casa ante Juárez y eso es importante para trabajar de mejor manera su proyecto deportivo que está a cargo de Gustavo Lema. Se espera también la presencia de Piero Quispe, junto a Rodrigo Funes Mori como los principales atractivos del plantel.

Atlético San Luis tuvo un inicio auspicioso en la temporada anterior, por lo que llegaron a la cima del torneo en determinado tiempo. Previo al final del Apertura 2023, aseguraron su puesto en la Liguilla final, donde comenzaron a decaer su nivel.

Ya en semifinales, cayeron eliminados ante América, que se coronó campeón luego. Para esta nueva oportunidad el equipo inició ganando como visitante (a Mazatlán) y quiere más en este torneo que los puede colocar como un proyecto serio dentro del circuito nacional.

Desde su incorporación a la Liga MX en el año 2019, Atlético San Luis ha jugado un total de 9 ocasiones contra Pumas. Han sido un total de 6 triunfos para los Pumas contra apenas 3 de Atlético San Luis y no se han registrado empates en los torneos cortos de la Liga MX. Cabe destacar que, por ahora, no se han enfrentado en playoffs del fútbol mexicano, pero sí lo han hecho en Copa México, donde empataron en una ocasión y Pumas goleó 4-0 en otra oportunidad.

¿A qué hora juegan Pumas vs. Atlético San Luis?

El partido entre Pumas vs. Atlético San Luis está programado para empezar a partir de las 9:00 p.m. en México, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el duelo inicia a las 10:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 12:00 a.m. del sábado 20 de enero.

¿Dónde y cómo ver Pumas vs. Atlético San Luis?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Pumas vs. Atlético San Luis a través de las señales de ESPN y STAR Plus.

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por servicio de streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Pumas vs. Juárez.

Pumas vs. Atlético San Luis: posibles alineaciones

Pumas : J. González; A. Aldrete, N. Silva, L. Magallán, P. Bennevendo; J. Caicedo, S. Trigos, E. Salvio, C. Huerta, P. Quispe; Funes Mori.

: J. González; A. Aldrete, N. Silva, L. Magallán, P. Bennevendo; J. Caicedo, S. Trigos, E. Salvio, C. Huerta, P. Quispe; Funes Mori. Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Julio César Domínguez, Jordan Silva, Ricardo Chávez y Juan Sanabria; Rodrigo Dourado, Salles-Lamonge y Javier Güemez; Vitinho, Jürgen Damm y Mateo Kilmowicz.

