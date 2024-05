Las principales ligas de Europa han terminado y pronto comenzará el mercado de pases de verano. Renato Tapia está cerca de terminar su contrato con el Celta de Vigo y todo indica que su futuro está lejos de Galicia. Desde España reportan que el mediocampista peruano no es del agrado del técnico Claudio Giráldez (el reemplazo de Rafa Benítez) y ha comenzado a escuchar ofertas. Una de las más atractivas es la del Girona FC, que acabó la temporada en el tercer lugar y clasificó a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El vínculo contractual del ‘Cabezón’ culminará el próximo 30 de junio y hasta el momento no ha conversado con la dirigencia sobre una posible renovación. Por tal motivo, hizo una publicación en redes sociales en el que agradeció a los hinchas por el apoyo. “No es una despedida, aún no sé qué va a pasar con mi situación. Muy contento de haber representado este club. Son unos hinchas increíbles”, señaló.

Según informan los medios españoles, Girona está muy cerca de concretar el fichaje de Tapia, quien se uniría al equipo dirigido por Míchel para reemplazar a Aleix García, que tiene todo arreglado para ir al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. La polivalencia de Renato, capaz de jugar en el mediocampo o en la defensa, lo convierte en un elemento valioso para cualquier club, y eso lo tiene presente el cuadro ‘albirrojo’.

De concretarse el fichaje, el jugador de la Selección Peruana volvería a competir en la Champions League, el torneo más exigente de Europa, luego de siete años. Su última participación fue con el Feyenoord en 2017. A sus 28 años, está viviendo un buen momento en su carrera y, de no continuar en el Celta de Vigo, tiene la oportunidad de llegar al club revelación de la temporada en España.





¿Cómo ha sido el paso de Tapia por el Celta?

Renato Tapia llegó al Celta de Vigo en verano de 2020, procedente del Feyenoord. El futbolista no tardó en ganarse un puesto en el cuadro galleco. En la temporada 2020/2021, llegó a disputar 32 partidos en LaLiga. En las siguientes tres campañas se mantuvo en el once del equipo ‘celeste’.

El peruano fue uno de los futbolistas más importantes del Celta en la última temporada, incluso llegó a ser capitán del equipo dirigido por Benítez. En total, ha disputado 120 compromisos, se ha ganado el cariño de la hinchada, pero la realidad es que su futuro está más afuera que adentro.





¿Por qué Renato Tapia no seguiría en Celta?

Jaime Conde, del diario Faro de Vigo, afirmó que hay una demora en el proceso de renovación del futbolista y que desde enero no se ha vuelto a tratar el tema entre el entorno del peruano y el club gallego. Además, también consideró que la salida de Rafa Benítez pudo haber cambiado la visión del Celta de Vigo con respecto a seguir con la renovación, ya que Claudio Giráldez, el nuevo entrenador, prefiere jugadores con características diferentes a las de Renato Tapia.

“El proceso avanza lentamente. El club mantuvo la última conversación sobre la renovación de su contrato en enero, y desde entonces no ha habido novedades. Da la impresión de que las negociaciones están estancadas y conforme pasan las semanas, la posibilidad de que renueve su contrato con el Celta parece alejarse. El cambio de entrenador podría haber alterado el plan inicial del club para retenerlo en Vigo. Renato encajaba mejor en el estilo de juego de Rafa Benítez que en el de Claudio Giráldez, quien prefiere jugadores con un perfil más técnico en el centro del campo y con una buena salida de balón, especialmente los que actúan como defensas centrales.”, explicó al respecto.





