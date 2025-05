Renato Tapia afronta un nuevo reto en su carrera, esta vez con la camiseta del Leganés. A un partido del final de la temporada, el equipo se juega la permanencia en la máxima categoría del fútbol español y el mediocampista nacional se refirió a lo que se vive dentro del vestuario en estas horas de máxima tensión. Aunque los resultados de terceros también influirán en el desenlace, el peruano asegura que el plantel mantiene la calma y está mentalizado en hacer su trabajo ante Real Valladolid.

Destacando el compromiso colectivo en este momento clave y la energía positiva que se respira en los entrenamientos de cara al choque decisivo, Renato Tapia sabe lo que se juega el equipo en el último tramo del torneo. Estando en el puesto 18, en zona aún peligrosa, aseguró que el foco está más que claro.

“La verdad que todos están muy tranquilos, muy motivados. Seguramente no sólo yo, sino muchos quieren que el partido se juegue ya, que comience, y que al final de todo se pueda lograr un buen resultado”, declaró el jugador en una entrevista con la agencia EFE.

El Leganés no depende únicamente de su resultado para lograr el objetivo. Necesita ganar y esperar una caída o empate de un rival directo, pero Tapia prefiere enfocarse en lo que está al alcance del equipo. “Esto es fútbol y en todos estos años que llevo jugándolo he visto muchísimas cosas. Creo que este fin de semana no va a ser la excepción. Seguramente va a ser un partido muy complicado, con muchas emociones. Cualquier cosa puede pasar”, indicó.

Barcelona y Leganés se enfrentaron por la fecha 31 de LaLiga. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, el volante, de 28 años, también confía en el profesionalismo de los otros equipos involucrados en la definición, como Las Palmas, que se enfrentará al rival directo del Leganés. “Los jugadores de la UD Las Palmas son profesionales y van a salir a hacer su trabajo de la mejor manera”, añadió.

Tapia también recordó su etapa en el Celta de Vigo, donde atravesó un tramo complejo, pero finalmente lograron la salvación ante un Barcelona que ya había asegurado el título. “Fue un momento duro, donde no ganamos por diez partidos consecutivos. Las cosas se pusieron grises, y al final se logró la permanencia. Esto es fútbol, al final veremos qué sucede”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de dejar el club en caso de descenso, Tapia evitó dar respuestas contundentes y prefirió dejar su futuro en manos de la institución. “Yo tengo contrato, es lo único que puedo decir. Después, lo que vaya a suceder no está en mis manos, no lo decido yo. Ya veremos qué pasa”.

Renato Tapia realizando trabajos al costado del campo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

El mediocampista, habitual convocado en la Selección Peruana, llegó al Leganés a mediados de temporada con la intención de aportar experiencia en la lucha por mantener la categoría. A pesar de los resultados irregulares del equipo en las últimas semanas, ha sido uno de los futbolistas más regulares del plantel y se ha ganado un lugar en el once titular con su rendimiento y liderazgo.

El partido entre Leganés y Valladolid definirá una parte clave de la permanencia en LaLiga. El club blanquiazul buscará dar el golpe en casa y esperar que los demás resultados jueguen a su favor. Tapia, por su parte, afrontará un nuevo capítulo en su carrera profesional, esperando, a la par, un posible llamado de Óscar Ibáñez para la próxima fecha de Eliminatorias.

TE PUEDE INTERESAR