Este sábado, la Selección Peruana perdió 2-0 ante Argentina y quedó eliminada de la Copa América. Y el diagnóstico es el siguiente: quedamos en el último lugar con apenas un punto, no marcamos en 270 minutos de juego y, valgan verdades, el sistema de Jorge Fossati dejó más dudas que certezas. En medio de todo este panorama, el técnico de la bicolor habló en conferencia de prensa sobre lo que fue la presentación de sus dirigidos ante la albiceleste y dejó en claro que el tema físico pasó factura en el Hard Rock Stadium

“La producción de hoy de Perú fue la más floja de los tres partidos. Cuando viene el segundo gol de Argentina estábamos mejor. Creo que eso tiene más de un motivo; primero, la categoría del rival. Es indiscutible. A su vez, el tema físico”, apuntó en conferencia de prensa.

Además, el estratega uruguayo resaltó que hubo una diferencia a nivel físico: “Jugamos contra un equipo fresco y se notó que tenían un cambio más desde un principio. Se notó que no íbamos a estar en nuestra mejor forma como en el partido ante Canadá, que lo jugamos con un día menos de recuperación”.

En el segundo gol de Argentina, Aldo Corzo quedó tendido en el campo de juego. Entonces, desde el banco de la bicolor reclamaron una posible falta de Lautaro Martínez; sin embargo, el árbitro mexicano César Ramos determinó que no hubo infracción. Ante esta situación, Fossati se refirió a las decisiones que se tomaron en el transcurso del choque.

“Creo que tuvimos un arbitraje con dualidad de criterios. No sé cómo ni él ni el VAR no ven la falta en el segundo gol. Hay un toque que desequilibra. Me parece que fue clarísimo. Esto no desmerece para nada el concepto que dije al principio de la categoría del rival. No tiene que ver el rival, es lo que yo vi”, mencionó el guía del equipo de todos.

Por último, Jorge Fossati lamentó que el plantel no podrá seguir adecuándose al ritmo que busca, pensando en lo que será la participación de las Eliminatorias al Mundial 2026 (en septiembre nos enfrentamos a Colombia y Ecuador): “Íbamos a hacer todo el esfuerzo para festejar que tuviéramos un tiempo más. Lo que me cambia es que no puedo tener a los jugadores una semana más”.

Perú vs. Argentina: lo que se viene

Con el 2-0 en contra, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente.

Argentina, por su parte, aseguró su pase a cuartos de final en la fecha 2 y ante Perú solo ratificó su primer lugar del Grupo A. Aún falta definir quién será su rival en cuartos de final del certamen internacional.





