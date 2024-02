“Soy un jugador de equipo”, fueron las palabras de Renato Tapia, en la entrevista que le realizaron para los medios de Celta de Vigo, tras entregarle el premio a mejor jugador de enero, un galardón que viene recibiendo desde hace cuatro meses seguidos, gracias al estupendo desempeño que despliega partido a partido y que hoy lo convierten en uno de los fijos de Rafa Benitez, en cada planteamiento estratégico. ¿Qué más dijo el jugador al respecto?

El mediocampista de la Selección Peruana se ha convertido en pieza clave del elenco de Galicia, club que actualmente no atraviesa su mejor momento en LaLiga (ocupa el puesto 17 en la tabla de posiciones, a solo tres puntos de la zona de descenso). Además de sus cualidades defensivas, jugando a veces como central, otras como pivote y también como volante de contención, posee un liderazgo nato, el mismo que se evidencia en cada partido.

En los últimos meses (donde también ha sido destacado como mejor jugador del partido, como pasó ante Mallorca o Cádiz), el volante nacional asumió un rol de líder, el cual se ha visto reflejado en varias publicaciones del club español. Basta con echar un vistazo a la cuenta de Twitter del cuadro español para darse cuenta la relevancia que ha tomado el peruano, no solo ante sus compañeros, también ante los hinchas.

Pese a esto, Tapia mantiene la humildad de siempre, señalando que ”el esfuerzo individual se ve reflejado no solo en mí, sino también en el equipo. Soy un jugador de equipo, que le gusta ayudar mucho y eso es lo que he tratado de hacer”. No obstante, es consciente que se ha convertido en una de las voces del plantel gallego, un hecho que lo toma con mucha responsabilidad.

Renato Tapia fue elegido como mejor jugador del mes de enero en Celta de Vigo. (Video: @RCCelta)

“Es un orgullo que me pueda ver como un líder, no solo dentro, sino fuera del campo. Llena mucho de orgullo, me pone muy contento. Soy feliz de portar la banda de capitán”, indicó. No olvidar que en duelo contra Osasuna portó la cinta de capitán y donde también demostró sus dotes como pivote, rol que, a pesar de no ser habitual para Renato, lo desempeñó a la perfección.

Otro punto que señaló fue el trabajo que hizo, especialmente en los entrenamientos, para así ganarse un lugar en el esquema de Benítez. “Estuve a la par de mis compañeros brindándome al máximo, sabía que en algún momento podía llegar mi oportunidad y seguí trabajando”. No olvidar que el jugador tuvo la potestad de negociar su salida, ya que su contrato culmina en junio próximo; sin embargo, con los números que viene sumando, se inició las conversaciones con el club para negociar su renovación.

Finalmente, agradeció el trabajo que también vienen demostrando sus compañeros y que, a falta de pocas fachas, deben continuar demostrando para sacar al Celta del mal momento que atraviesa en la liga española. “Se ha formado un grupo muy unido, sabemos lo que queremos, a lo que vamos y se ha notado también en el campo. El equipo remontó resultados y ha mejorado mucho”, precisó.

El próximo duelo del Celta será frente al FC Barcelona, este sábado 17 de febrero desde las 12:30 p.m. (hora peruana). El partido, que se jugará por la fecha 25 de LaLiga, se llevará a cabo en la casa de los gallegos, el estadio de Balaídos. Si bien será una de las pruebas más duras de la temporada, no pueden bajar los brazos, pues a falta de 13 jornadas más en el campeonato español no pueden asegurar si aún quedan o no fuera de la zona de descenso.





