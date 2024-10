La temporada 2023/2024 significó el último periodo de Renato Tapia en Celta. El volante peruano llegó en 2020 y, con el paso del tiempo, se fue ganando un espacio en la escena titular. Sin embargo, su vinculo con el club no terminó de la mejor manera porque no hubo un acuerdo de renovación y quedó como jugador libre. Desde la institución, contaron que la principal razón se debió a temas económicos, algo que terminó de afirmar Claudio Giraldéz, actual DT, en una conferencia de prensa. Meses después, Tapia salió a negar esta información y expuso la verdadera razón, en diálogo con La Voz de Galicia, previo al partido de Leganés (su actual club) contra el cuadro de Vigo.

“No sabría decirlo, no es algo que haya sucedido por mí, se le tendría que preguntar a él. Las cosas no han ocurrido como ha contado, él lo sabe. En enero, con Rafa (Benítez), yo estaba jugando, estaba teniendo protagonismo desde octubre o noviembre; (a Garcés) no lo conocía y me llamó”, inició Tapia.

Fue así que reveló más detalles: “Conversamos y me dijo que era prioridad renovarme. Meses después, supe por una rueda de prensa que no, porque según él, tenía ofertas de otros equipos, lo cual no es cierto. Se dio a entender que quería más dinero, cuando nunca se me presentó ninguna oferta. No le guardo rencor a él, a la presidenta, ni a nadie. El mundo del fútbol se maneja así”.

Renato jugó en el Celta de Vigo de España por cuatro temporadas. (Foto: Agencias).

Renato expuso su incomodidad por esta declaraciones, alegando también que no hubo una comunicación formal y le dolió la imagen que se comenzó a proyectar sobre él: “Me hubiera encantado que se siente y se me diga que las cosas son así. Me hubiera ido de lo más feliz de que fueron sinceros conmigo. Creo que no se me valoró como persona, no ya como jugador”.

A su vez, dejó un mensaje: “El míster podía no tenerme en sus planes, o todo se dio para que no esté, y es fútbol. Pero no solo los compañeros y el staff, sino la gente que rodea al club y los dirigentes saben cómo soy. Siempre traté de dar cariño, enfocarme muchísimo en ayudar. Me duele que se me haya puesto esa imagen de que preferí el dinero a otra cosa, no fue así. No guardo rencor, tengo mucho cariño al club y siempre estaré agradecido”.

¿Por qué Renato Tapia demoró en conseguir equipo?

Para Renato Tapia, la prioridad era poder renovar con Celta y continuar una temporada más. Además, sus años en la institución lo hicieron pensar que tendría un mejor trato. Cabe resaltar que esta decisión también lo dejó sin equipo, uno de los motivos por los que se perdió la Copa América con la Selección Peruana: “Nunca, nunca conversé con ningún club porque esperaba al Celta, pero porque ellos me habían dicho que me iban a ofrecer algo. No significa (ofrecerme) más dinero, porque mi arraigo al club no era por dinero, era sentimental. Me hizo sentir mal. Aparte de que ya no soy un jugador de 20 años que se puede ir a otro club a tratar de seguir su carrera”.

Además, puntualizó: “Tengo unos años donde me he ganado un respeto y no se me valoró de la manera que pensaba que se me debía valorar. Sabían cómo soy yo, lo veían en el día a día; si no, no tendría que esperar nada a cambio. A veces, algunos jugadores que no debían salir mal salen mal, entre comillas. Pero me quedo con que hay mucha gente en el Celta a la que estimo muchísimo y lo saben”.

¿Qué dijo Renato Tapia en su comunicado tras no viajar a la Copa América 2024?

El futbolista, a través de su comunicado, mencionó que “como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”. El volante de Celta de Vigo, a propósito de ello, dio detalles de la postura que tomó la Federación Peruana de Fútbol en medio de este escenario.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión/ No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, expresó el volante.

A su vez, Renato Tapia señaló: “Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucione el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

Finalmente, el mediocampista expresó que siempre ha considerado un “honor” y un “motor de vida” defender los colores del equipo de todos, una responsabilidad para la cual siempre se ha preparado con el fin de representar a su país. Ante las circunstancias actuales, envió sus mejores deseos a sus compañeros, en quienes confía plenamente para que den lo mejor en el campo. Además, aseguró que los apoyará y alentará “desde donde me toque estar”.





