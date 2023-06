Renato Tapia experimenta dos realidades opuestas al finalizar la temporada 2022-2023. Por un lado, el mediocampista de la selección peruana ha logrado la titularidad en los últimos partidos del Celta de Vigo, una oportunidad que anhelaba durante toda la campaña de LaLiga Santander. Sin embargo, estos minutos llegan en un momento complicado, ya que su club afrontará la última jornada con serias posibilidades de descender a segunda división.

Independientemente del resultado, contra el Barcelona podría ser el último partido de Renato Tapia con la camiseta del Celta de Vigo. Incluso si el equipo logra mantenerse en la categoría, la prensa especializada en el conjunto celtista muestra poco optimismo en cuanto al futuro del futbolista de 27 años.

Dos periodistas gallegos han compartido sus opiniones con Depor sobre el buen cierre de temporada de Renato Tapia y han debatido sobre su futuro en la siguiente campaña. Existe un consenso generalizado entre ellos de que un eventual descenso aceleraría la partida del peruano. Según las estadísticas, hay una probabilidad del 22% de que esto ocurra. Esto se debe a que, a pesar de enfrentar al Barcelona, Celta podría mantenerse en LaLiga si Valladolid empata o pierde como local contra el Getafe.

Equipo Probabilidad Rival Real Valladolid 55.6 % vs. Getafe (L) Celta de Vigo 22.2% vs. Barcelona (L) Almería 14.8% vs. Espanyol (V) Getafe 5.8 % vs. Real Valladolid (V)

¿En otra posición?

La afirmación de que Fran Beltrán se ha convertido en el dueño de la posición de pivote en el Celta no deja dudas. El canterano ha sabido aprovechar las oportunidades que tuvo la temporada pasada y se ha mantenido como titular indiscutible en el equipo. Solo lesiones o suspensiones le impiden estar en el once inicial. Como resultado, Renato Tapia ha sido desplazado en el mediocampo y ha sido utilizado como defensa central, incluso por encima de otros jugadores naturales de esa posición. Esta adaptación ha sido bien recibida en el club y podría ser una de las opciones que el peruano tiene para renovar su contrato, según lo revelado por Víctor López de TV Galicia.

“Renato ha sido un jugador fundamental en la plantilla, lo cual se refleja en sus estadísticas. A pesar de no haber sido titular durante toda la temporada, primero bajo la dirección de Eduardo Coudet y luego con Carlos Carvalhal, su contribución no pasó desapercibida. Es importante destacar que se le asignaron roles en los que no estaba acostumbrado a jugar en Vigo, como defensa central, y lo hizo excepcionalmente bien. Quizás esa sea su opción para quedarse, aunque es una opción muy remota. Sin embargo, en su posición original, es muy probable que el club busque reforzarse con nuevos fichajes”, afirmó.

Es importante recordar que el propio Juan Reynoso mencionó recientemente que proyecta a Renato Tapia en la línea defensiva. “Yo visualizo a Renato como central en los próximos años, y la gente de su club comparte esa visión. Tal vez más como un líbero, gracias a su capacidad para realizar pases tanto cortos como largos. Además, sabe cuándo romper líneas y es uno de esos jugadores que logra organizar el juego para que él se destaque y el equipo esté menos expuesto”, declaró en Al Ángulo.

Con un pie afuera

Según Pablo Carballo de La Voz de Galicia, es innegable que Renato Tapia se ha convertido en uno de llos futbolistas más valiosos del club en el fin de campeonato. Sin embargo, la directiva del Celta estaría considerando la posibilidad de buscar una venta para el jugador peruano. Esta decisión se basa en la práctica habitual del club de negociar renovaciones con futbolistas que se acercan al final de sus contratos. Algo que no ha sucedido con Tapia, cuyo contrato actual expira en junio de 2024.

“Renato Tapia está finalizando la temporada destacándose como uno de los mejores jugadores del equipo, recuperando balones y mostrando un nivel que se asemeja al que tuvo en su primera temporada. Ha ido ganando minutos en el terreno de juego, coincidiendo con el rendimiento decreciente de Beltrán y las lesiones. Sin embargo, su futuro está en el aire. Aunque su contrato finaliza la próxima temporada, el club sigue sin haber llegado a un acuerdo de renovación. Según una regla no escrita en el club, los jugadores que llegan al último año de contrato sin haber aclarado su futuro no son tomados en cuenta. Desde el club han indicado que aún no se ha producido ninguna renovación. Personalmente, creo que Tapia es uno de los jugadores que podrían salir en este mercado. Es probable que el Celta intente encontrar una oferta interesante para traspasarlo”, dijo.

Opción atractiva

Renato Tapia cuenta actualmente con un valor de mercado estimado en 7.5 millones de euros. Dado que le queda solo un año de contrato, es probable que cualquier club interesado en ficharlo pueda negociar un precio inferior a esa cantidad. Es por eso que el mediocampista peruano se presenta como una opción atractiva para ocupar la posición de mediocampista defensivo, especialmente considerando que ocupa la octava posición en términos de valor de mercado en LaLiga Santander.

Nombre Club Valor 1. Aurélien Tchouaméni Real Madrid 90 mill. € 2. Martín Zubimendi Real Sociedad 40 mill. € 3. Guido Rodríguez Real Betis 28 mill. € 4. Hugo Guillamón Valencia 22 mill. € 5. Geoffrey Kondogbia Atlético de Madrid 18 mill. € 6. William Carvalho Real Betis 16 mill. € 7. Pape Gueye Sevilla 10 mill. € 8. Renato Tapia Celta 7.5 mill. € 9. Vini Souza Espanyol 7.0 mill. € 10. Lucas Torró Osasuna 7.0 mill. €

Es importante destacar la vasta experiencia que posee el volante nacional en el más alto nivel del fútbol europeo. Tapia acumula un total de nueve temporadas en la Eredivisie y tres en LaLiga, lo que se traduce en más de 12 mil minutos disputados y más de 200 partidos jugados, tanto a nivel local como internacional. Además, su condición de jugador de selección nacional, con una participación destacada en una Copa del Mundo, le da un valor agregado.





